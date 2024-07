‘Qui non rimane nessuno’ | Rai, l’esodo continua senza sosta: il volto amatissimo vicino all’addio

Altra doccia fredda per l’amministratore delegato Roberto Sergio: l’addio del noto volto Rai è stato del tutto inaspettato.

Non solo Amadeus, Fabio Fazio, Serena Bortone, adesso anche la nota conduttrice ha deciso di fare le valigie e di chiudersi alle spalle le porte dell’azienda di Viale Mazzini.

Mentre continua a imperversare la polemica contro i vertici Rai per via delle proteste dei giornalisti, l’azienda della tv di Stato sembra essere destinata a perdere le sue colonne portanti.

Scopriamo chi è pronto a lasciare per sempre la Rai. Questa volta si tratta davvero di un pezzo da 9o, e i telespettatori sono già tutti in lacrime, e decisi a cambiare canale.

Rai, la drastica decisione del noto volto televisivo dell’azienda di Viale Mazzini

Negli ultimi mesi nell’azienda della tv di Stato ne sono accadute di cotte e di crude. La bufera è cominciata con gli eventi legati al 74esimo Festival di Sanremo e agli addetti della sala stampa di Rai 1, che hanno dato modo di creare molte polemiche, soprattutto in seguito ad alcune interviste dalle domande spiacevoli, e al televoto poco chiaro della kermesse canora. La situazione non è migliorata poi con le recenti proteste da parte dei giornalisti, che lamentano poca libertà di espressione. Come se non bastasse, nelle ultime settimane mesi sono emerse diverse notizie di addii da parte di dei volti più amati di mamma Rai.

L’annuncio che ha fatto più clamore è stato senza dubbio quello relativa alla decisione di Amadeus di passare a Discovery e in particolare al canale Il Nove. L’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha lasciato l’azienda di viale Mazzini, dopo anni di successi, creando un profondo dispiacere tra i vertici Rai, ma soprattutto tra ci telespettatori affezionati alla TV di Stato italiana. Le notizie di questo tipo però non sono finite e, a quanto pare, un’altra protagonista apprezzatissima della RAI sta per fare le valigie. Scopriamo di chi si tratta, e quali sono le notizie emerse nei giorni scorsi.

L’addio inaspettato della conduttrice di Rai 2

Dopo la news relativa alla polemica della giornalista Serena Bortone, sospesa per sei giorni, per via del discorso censurato di Antonio Scurati, è emerso un altro nome che potrebbe essere ai ferri corti con i vertici la RAI.

Lei è la conduttrice Francesca Fagnani e, stando ai rumors riportati dal portale dagospia.it, sarà presente nella prossima stagione televisiva con il suo programma di Rai 2 Belve, ma, a partire da 2025, potrebbe voler abbandonare il team dell’azienda amministrata da Roberto Sergio, per approdare al canale Il Nove, dove già lavorano Fabio Fazio e altri ex volti Rai. Staremo a vedere che cos’altro accadrà e se questo rumors verrà confermato.