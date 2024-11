Qui vivono SOLO 16 persone, è tutto vero | Lo conoscono come il borgo GHOST a due passi da Roma: la sua storia è da brividi

Non c’è bisogno di arrivare per forza negli Stati Uniti, il borgo GHOST che si trova in Italia è da brividi.

Anche il Bel Paese vanta tante piccole città che un tempo erano floridi centri abitati e che oggi invece si sono trasformati in borghi fantasma e uno di questi è davvero imperdibile.

Nella cittadina in questione abitano appena 16 anime e il bello è che si trova a due passi dalla Capitale.

Se vuoi vedere un autentico borgo GHOST non devi spendere fior di quattrini e arrivare fino alle città western dall’altra parte del mondo.

Qui si respira un’atmosfera magica e surreale al tempo stesso, di certo unica e introvabile altrove! Prendi carta e pena e memorizza l’itinerario per organizzare una visita speciale in questo luogo sospeso nel tempo.

Borgo GHOST, il posto in cui il tempo sembra essersi fermato

Prima ancora di menzionare le sue particolari bellezze, va anticipato che si trova nella regione che ospita la capitale d’Italia, Roma. Questa peculiare caratteristica rende la visita al borgo GHOST una tappa obbligata per chi è sensibile al fascino della storia. Per capire la particolarità del paesino in questione, basti pensare che sorge su una roccia di tufo e che è accessibile solo a piedi.

Scopri dove sorge il borgo GHOST più bello di tutto lo stivale. Lasciati ammaliare dal calore che questa piccola città infonde nell’anima di ogni visitatore e fatti stregare dal fascino delle tradizioni di una volta. Ogni pietra di questo borgo ha una storia da raccontare e si tratta di un racconto antico e autentico.

La suggestiva cittadina a due passi da Roma

Il borgo GHOST di cui parliamo è stato scenario di diversi film proprio per la sua caratteristica peculiare: conta pochissimi abitanti. I cittadini che vivono qui in pianta stabile, come si legge su Thewom, sono meno di venti, come è stato definito “La città che muore” dal celebre scrittore Bonaventura Tecchi.

Si chiama Civita di Bagnoregio ed è una frazione del comune di Bagnoregio, che sorge in provincia di Viterbo, nel cuore del Lazio. Civita di Bagnoregio ha una storia antichissima, costellata di eventi che la rendono oggi una città abbandonata affascinante e ricca di mistero. Fa parte dei borghi più belli d’Italia e di certo la sua rara bellezza merita almeno una visita. Ti stai chiedendo come arrivare in questo luogo speciale e unico nel suo genere? Partendo dalla capitale e guidando per circa due ore si arriva facilmente nella splendida Civita di Bagnoregio.