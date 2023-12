Raduno sovranisti Firenze, Salvini: “Giornata che può fare la storia, Ue senza socialisti è possibile”

(Adnkronos) – Questa "è una delle giornate che possono fare la storia, perché per la prima volta nella storia delle istituzioni europee un'altra Europa è possibile, un'Europa senza guida socialista, senza guida di sinistra, con il centrodestra che sta governando l'Italia alla guida dell'Europa". Lo dice Matteo Salvini, a margine dell'evento sovranista di Firenze. "Metteremo giù la nostra idea di Europa, non contro qualcuno – spiega – ma fondata sul lavoro, il lavoro al centro, non l'auto elettrica imposta a ogni costo, la tassa sulla casa per favorire magari la potenza cinese" noi siamo per "un'Europa che mette al centro il lavoro, la sicurezza, il controllo dei confini, la difesa dei valori, un'idea di famiglia ben chiara e soprattutto un'idea di futuro, di ambiente, di giovani diverso da quello rabbioso e aggressivo di certa sinistra che pretende ad esempio che qualcuno possa andare a visitare i musei e qualcun altro no". "E quindi oggi – sottolinea il vicepremier – c'è un'idea positiva, sorridente, pacifica, democratica, ma totalmente diversa rispetto a quella della Von der Leyen, della Lagarde, di Soros, l'europa dei banchieri, dei burocrati, dei finanzieri, al centro il lavoro, il lavoro ai giovani", conclude. "Tajani dice mai con Le Pen e Afd? Tajani sbaglia. Io tra Le Pen e Macron preferisco Le Pen e Bardella". "A me imbarazza un governo Ue che fa favori alla Cina sull'auto elettrica" non i miei alleati "io sono molto concreto, ma qua non c'è un cantiere nero, ma una onda blu", afferma. "La decrescita felice di Bruxelles non la voglio, ne abbiamo subito abbastanza". "La mia alleanza è alternativa e me la tengo", spiega. "Noi di Id – sottolinea – siamo la quarta forza in Ue, contiamo di essere la terza, dopo popolari e socialisti". "Per quanto mi riguarda, il governo italiano va avanti fino al 2027, io faccio il ministro e ho con una prospettiva di dieci anni", assicura Salvini, a chi gli ricorda le alleanze diverse in Ue tra i partiti del centrodestra italiano. "Il governo italiano non è in discussione, ma sarebbe una occasione persa" non sconfiggere i socialisti in Ue. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

