Raffreddore, ci hanno sempre mentito e lo ignoravi completamente | L’unico RIMEDIO per liberarsene è questo: il resto è noia

Ecco la verità sul raffreddore, questo è il vero rimedio per combatterlo e liberarsi definitivamente. Dimenticate tutto il resto.

E’ capitato un pò a tutti di beccarsi un raffreddore e stare a letto per qualche giorno. A seconda della condizione, si tratta in ogni caso di un’infezione fastidiosa.

Anche un’azione semplice come respirare diventa all’improvviso complicata e impedisce di dormire andando a scombussolare i ritmi del sonno e causando, delle volte, russamento notturno.

Ogni soggetto manifesta sintomi diversi, tra i più comuni troviamo mal di gola, starnuti, naso che cola, e così via. Molti dei quali sono anche contagiosi.

In generale, i sintomi si evolvono man mano che passano i giorni e tendono ad attenuarsi dopo una settimana. Sono comunque differenti da persona a persona perchè subentrano fattori differenti quali ad esempio l’età o lo stato di salute.

Alcuni accorgimenti per il raffreddore

Una vera e propria cura immediata per il raffreddore non esiste ma per il suo trattamento può essere importante il riposo. Ciò è fondamentale e non sempre richiede l’interruzione delle normali attività quotidiane come il lavoro o scuola. Molte persone, tra i rimedi per il raffreddore ricorrono ad alcuni trattamenti terapeutici che aiutano a liberarsi dal naso chiuso , come i lavaggi nasali , le inalazioni di vapore o l’utilizzo di spray nasali.

Inoltre, seguire degli accorgimenti come mangiare cibo leggero e digeribile; bere molti liquidi; lavarsi spesso le mani;

può migliorare la situazione. Tuttavia, è emersa una verità legata al raffreddore, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il raffreddore, ecco la verità inaspettata

Sin da piccoli ci siamo sentiti dire che il freddo è una della cause che provoca il raffreddore. Eppure come si legge sulla pagina Instagram Insanitypage, le cose non stanno proprio così. Secondo quello che è stato riportato la verità è che a provocare il raffreddore non è il freddo, ma i virus, tipo il famigerato rhinovirus, presente in particolare nei mesi più freddi. Quindi la domanda è: “perché ci ammaliamo di più in inverno?” Sarebbe proprio colpa nostra. Passiamo più tempo al chiuso, in ambienti caldi e poco ventilati, l’ambiente ideale per i virus. A ciò poi si aggiunge il sistema immunitario un po’ pigro (grazie alle giornate buie e alla carenza di vitamina D) ed ecco spiegata l’epidemia di nasi rossi.

Quindi, il freddo andrebbe semplicemente ad indebolire leggermente le difese del naso, perché l’aria fredda secca le mucose, ma non è lui a portare il raffreddore. Puoi uscire coi capelli bagnati, anche senza cappotto, e non beccarti nulla… a meno che qualcuno non ti starnutisca addosso. E tu conoscevi questa teoria?