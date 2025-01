Raffreddore, col trucchetto di zia Cinzia naso libero a tutte le ore | I medicinali non serviranno a nulla, è approvato

Con questo semplice trucco, il raffreddore non sarà più problema e potrai fare a meno anche dei medicinali. Ecco in cosa consiste.

Le festività natalizie sono ormai terminate e siamo tornati alla solita routine tra lavoro, scuola e impegni vari. Tuttavia, se è vero che l’atmosfera magica si è conclusa lo stesso non possiamo dire per le influenze.

In questo periodo si sa, con il freddo e le basse temperature, basta poco per ammalarsi e delle volte anche un piccolo sbalzo termico può sfociare in raffreddori e tosse.

Il raffreddore in particolare, non sempre va via in poco tempo e spesso ci costringe a rimanere a riposo per giorni prima di andarsene.

Tuttavia, per curare questa fastidiosa infezione virale, può tornare utile un rimedio naturale molto efficace da preparare in poco tempo.

Cura il tuo raffreddore con questo rimedio naturale

Sicuramente i medicinali sono fondamentali per alleviare il raffreddore, mal di gola ed eventualmente febbre. E’ anche vero però, che si può ricorrere a dei rimedi del tutto naturali che possono essere d’aiuto ad attenuare i sintomi dell’influenza. Molti di questi supporti, possono essere preparati attraverso la combinazione di erbe e ingredienti naturali, chiamati: “bombe di tè“. Come riporta inran.it, si tratta di un composto formato da una miscela di tè, erbe e altri rimedi naturali. L’idea è che, quando queste bombe vengono immerse in acqua calda, si sciolgono e rilasciano gli ingredienti benefici, trasformandosi in una bevanda calda e salutare.

Il vantaggio di questi preparati sono diversi. Uno dei primi è che al proprio interno si possono utilizzare ingredienti come scorze di agrumi essiccate che offrono una buona dose di vitamina C, utile per rinforzare le difese naturali dell’organismo. Inoltre, anche il miele può essere inserito in questa bevanda ed è molto indicato per alleviare il mal di gola. Invece erbe come l’eucalipto, la menta piperita e il timo possono contribuire a liberare le vie respiratorie. Infine esistono ingredienti che possono svolgere la funzione di antinfiammatorio come ad esempio lo zenzero e la curcuma. Ma vediamo come si può facilmente un preparato di questo tipo. I passaggi li troviamo nel prossimo paragrafo.

Come preparare questo antidoto naturale

Per preparare queste bombe di té, sono necessari alcuni ingredienti principali come l’isomalto o lo zucchero semolato, che servono per formare l’involucro delle sfere. A queste possono essere aggiunte erbe, frutta disidrata e dolcificanti come miele in polvere o zucchero di canna. Dopo aver raccolto gli ingredienti occorre schiacciare i pezzi più grandi per facilitare l’inserimento negli stampi di silicone, che dovrebbero avere una forma semisferica. Circa la preparazione si incomincia riscaldando l’isomalto o lo zucchero con acqua in una casseruola a fuoco medio, fino a raggiungere una temperatura di circa 150°C.

Quando lo zucchero avrà raggiunto la giusta consistenza, lo si versa all’interno degli stampi di silicone, coprendo uniformemente l’intera superficie interna. Nel momento in cui il composto si sarà indurito andranno rimossi i gusci dallo stampo che verranno riempiti con i mix di erbe preparati in precedenza. Assicurandosi di chiuderle ermeticamente verranno poi immerse in tazze di acqua calda, evitando di farla bollire. Fatto questo il preparato è pronto per essere gustato!