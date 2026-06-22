Ragazzo disabile ustionato sul treno Viterbo-Roma: indagini sull’ipotesi bullismo

Un 17enne con grave disabilità è rimasto ustionato alle mani a bordo di un treno partito da Viterbo verso Roma giovedì scorso: dopo il gel disinfettante finito sulla pelle e sui vestiti, un coetaneo avrebbe acceso un accendino. Ora l’inchiesta punta a chiarire se sia stata una bravata finita male o un atto di bullismo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ustioni sul convoglio Viterbo-Roma: cosa è accaduto durante il viaggio

Il ragazzo viaggiava sul treno partito alle 17.15 da Viterbo insieme ad altri studenti di un istituto superiore del capoluogo. Era un rientro come tanti, almeno fino al momento in cui la situazione è precipitata dentro una carrozza, sotto gli occhi di altri passeggeri e compagni di scuola. Del gel disinfettante sarebbe finito sulle mani del 17enne e in parte sui vestiti. Subito dopo, un altro ragazzo del gruppo avrebbe avvicinato una fiamma, provocando le ustioni.

La dinamica è ora al centro degli accertamenti della Squadra Mobile della questura di Viterbo. Gli investigatori stanno ricostruendo i minuti decisivi: come il gel sia arrivato sulle mani della vittima, chi fosse presente, quali frasi siano state pronunciate, quale fosse il clima nel gruppo prima dell’accensione dell’accendino. Sono dettagli necessari per capire se l’episodio sia nato da un comportamento irresponsabile e pericoloso o se dietro ci sia una condotta mirata contro un ragazzo fragile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento immediato di un operatore di Trenitalia e di un poliziotto fuori servizio ha impedito conseguenze ancora più gravi. La prontezza dei due ha consentito di bloccare l’emergenza e mettere in sicurezza il giovane ferito. Il treno si è poi fermato a Vetralla, dove la vicenda ha assunto i contorni di un caso giudiziario.

Il ricovero al Santa Rosa e la prognosi di 20 giorni

Dopo la fermata a Vetralla, il 17enne è stato trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. I sanitari hanno valutato le lesioni riportate alle mani, indicando una prognosi di 20 giorni. Un tempo clinico che racconta solo una parte della vicenda, perché le ustioni non riguardano soltanto il danno fisico. Per un ragazzo con una grave disabilità, un episodio simile può lasciare paura, smarrimento, difficoltà nel tornare alla normalità scolastica e nei percorsi quotidiani.

Il dato sanitario resta comunque centrale per l’indagine. La gravità delle lesioni, le parti del corpo coinvolte, l’eventuale danneggiamento degli indumenti e la sequenza degli interventi di soccorso sono elementi destinati a pesare nella qualificazione giuridica del fatto. La posizione del ragazzo che avrebbe azionato l’accendino è ora sotto esame. A suo carico potrebbe profilarsi l’accusa di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

Il fermo del convoglio, infatti, non è un dettaglio marginale. Quando un episodio di violenza o pericolo si verifica a bordo di un mezzo pubblico, l’effetto non resta confinato ai protagonisti: coinvolge il personale ferroviario, i passeggeri, la circolazione e l’ordine del servizio. Anche per questo gli accertamenti non si limitano al ferimento del giovane, ma riguardano l’intero contesto in cui il fatto è avvenuto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’ipotesi bullismo e i rapporti con gli altri studenti

Il nodo più delicato riguarda il movente. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni per verificare quali fossero i rapporti fra la vittima e gli altri ragazzi presenti sul treno. L’obiettivo è capire se il 17enne fosse stato già oggetto di prese in giro, gesti ostili o comportamenti ripetuti, oppure se l’accensione dell’accendino sia maturata all’interno di un gesto estemporaneo, comunque grave, imprudente e capace di provocare conseguenze pesanti.

L’ipotesi di bullismo cambia il significato dell’episodio. Non si tratta più soltanto di valutare una condotta pericolosa, ma di accertare se un ragazzo con disabilità sia stato preso di mira proprio per la sua condizione. In casi simili, la linea fra la “ragazzata” e l’aggressione morale e fisica non può essere liquidata con formule generiche. Serve una verifica precisa: precedenti, messaggi, racconti dei compagni, atteggiamenti abituali nel gruppo, eventuali segnali ignorati prima del fatto.

Il lavoro degli investigatori procede quindi su due piani. Da una parte c’è la ricostruzione materiale: gel, fiamma, ustioni, soccorsi, fermata del treno. Dall’altra c’è il contesto relazionale: chi frequentava chi, quali dinamiche esistevano nel gruppo, se la vittima fosse isolata o vulnerabile agli occhi degli altri. Proprio questa seconda parte potrà chiarire se l’episodio sia il risultato di una leggerezza pericolosissima o l’esito di un comportamento vessatorio.

Scuola, treno e sicurezza: una vicenda che chiede risposte chiare

Il fatto avvenuto sul collegamento Viterbo-Roma richiama un tema più ampio: la sicurezza dei ragazzi nei luoghi di passaggio quotidiano, dal tragitto casa-scuola ai mezzi pubblici. Il treno, per molti studenti, non è soltanto un mezzo di trasporto. È uno spazio dove si formano gruppi, rapporti, gerarchie, scherzi, tensioni. Quando dentro quello spazio entra la fragilità di un minore con disabilità, la responsabilità degli adulti e delle istituzioni diventa ancora più evidente.

Non basta stabilire che un accendino sia stato avvicinato a mani bagnate di gel. Bisogna comprendere perché nessuno, prima di quel momento, abbia fermato la sequenza di gesti che ha portato alle ustioni. Bisogna capire se il gruppo avesse percezione del pericolo, se la vittima fosse nelle condizioni di difendersi, se altri studenti abbiano assistito senza intervenire o se qualcuno abbia tentato di bloccare l’azione. Ogni risposta può modificare la lettura dell’accaduto.

La vicenda resta aperta. Le testimonianze saranno decisive per distinguere responsabilità individuali, eventuali complicità, sottovalutazioni e contesto. Intanto resta l’immagine di un ragazzo ferito durante un viaggio ordinario, su un treno partito nel tardo pomeriggio da Viterbo e fermato a Vetralla dopo minuti di paura. L’inchiesta dovrà stabilire se quella fiamma sia stata il gesto incosciente di un coetaneo o il segnale più duro di un bullismo rivolto contro chi aveva meno strumenti per proteggersi.

Francesco Rocca: “Episodio di una gravità inaccettabile”

“Esprimo la mia vicinanza al ragazzo rimasto ustionato sulla linea Roma-Viterbo e alla sua famiglia, che sta vivendo ore di grande apprensione. Attendiamo che venga fatta piena luce e che vengano individuati gli autori del terribile gesto. Ci troviamo di fronte a un episodio di una gravità inaccettabile, che richiede una ferma condanna da parte di tutti. Nessuna forma di violenza, sopraffazione o discriminazione può trovare spazio nella nostra società, soprattutto quando colpisce le persone più fragili. Al giovane rivolgo il mio più sincero augurio di pronta guarigione”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.