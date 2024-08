Ragni, se li trovi in casa la colpa è tua | Lo fai da sempre senza pensarci: cancella subito quest’abitudine

Queste abitudini favoriscono l’arrivo dei ragni a casa tua: quali sono

La maggior parte delle persone odia i ragni e le recenti notizie in merito all’epidemia Mpox non sono di certo rassicuranti. Il vaiolo delle scimmie, infatti, si sta diffondendo anche in Europa e l’allarme è legato soprattutto al fatto che questi contagi non siano connessi a contatti con mammiferi infetti.

Oltre alla problematica situazione in cui versa il Congo, nelle ultime settimane sono stati segnalati dei casi anche in alcuni paesi europei e, se nella prima emergenza del 2022-2023 ad essere colpiti dal Mpox erano soprattutto uomini che avevano rapporti omosessuali, oggi invece il vaiolo delle scimmie sembra coinvolgere soprattutto bambini e neonati.

Oggi, quindi, parliamo dei comportamenti e delle abitudini che in casa possono favorire l’arrivo di ragni e la nascita di nidi. Ecco quali sono: non commetterli mai più!

Così a casa tua arriveranno i ragni: massima attenzione

In primo luogo, un aspetto al quale non si pensa mai quando si parla di ragni in casa è quello dell’illuminazione esterna. I ragni, infatti, possono essere attirati dalle luci collocate nei pressi della porta d’ingresso e quindi entrare in appartamento non appena la porta si apre, soprattutto se la zona viene pulita poco. Un altro fattore che favorisce l’insorgenza di ragni e il loro arrivo in casa tramite il giardino è la presenza massiccia di legname e di vasi da giardino: questi insetti amano gli anfratti e i luoghi bui, quindi si nascondono molto bene se un giardino è pieno di cose e poco curato. Al contrario, in un prato all’inglese con pochi elementi d’arredo sarà più difficile trovare tanti ragni!

In generale, quindi, per evitare che i ragni entrino in casa dal giardino bisogna curare anche l’esterno, quindi tagliare l’erba, pulire ciò che si trova nei pressi dell’ingresso ed evitare accumuli di legname o di vasi nelle zone adiacenti alla porta.

Attenzione al bagno

I ragni, poi, sono animali che amano i luoghi caldi ed umidi, quindi una delle loro stanze preferite in casa è quella del bagno. Il consiglio è quello di evitare che quest’area diventi la loro tana preferita: dopo la doccia vi suggeriamo quindi di aprire la finestra così che escano caldo e umidità e così che l’ambiente prenda aria.

Infine, sempre in casa è meglio evitare di avere troppe piante d’appartamento. Per quanto belle, possono inevitabilmente attirare insetti e ragni: sceglietene due o tre e controllatele spesso.