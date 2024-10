Ragno violino, allarme rosso nel Lazio: ‘Stanno spuntando come i funghi’ | Si nascondono in un punto impensabile della casa

Allarme rosso nel Lazio per quanto riguarda i ragni violini. “Stanno sputando come funghi”. Ecco dove si nascondono con maggiore frequenza…

Negli ultimi tempi stiamo sentendo spesso parlare di ragno violino in Italia. Nonostante si stia parlando di anni di questo aracnide, solamente di recente cresce la preoccupazione sul tema.

Questo animale ha delle dimensioni ridotte e un comportamento molto schivo e riservato. Tuttavia, i suoi effetti sulla salute sono devastanti.

Il ragno ha origine proprio nelle regioni mediterranee e solitamente è molto riconoscibile poiché ha una macchia a forma di violino sul dorso.

Il suo nome è nato proprio partendo da questa particolarità, in realtà il nome scientifico è Loxosceles rufescens.

Ragno violino: quali sono i pericoli e cosa succederà

Solitamente questo tipo di ragno non è aggressivo, ama stare sulle sue. I luoghi che preferisce sono quelli isolati e umidi come cantine, mobili non utilizzati e fenditure nascoste dei muri. Seppure preferisce evitare i contatti con gli esseri umani, ci sono stati dei casi di morsi accidentali che hanno avuto delle disastrose conseguenze. Questo morso è particolarmente pericoloso a causa di alcune sostanze presenti nel suo veleno.

Infatti, troviamo delle sostanze necrotizzanti che sono capaci addirittura di causare dei danni ai tessuti circostanti al punto di puntura. Il morso però spesso passa inosservato per ore e giorni e si manifesta successivamente con rossore. Nei casi più gravi si arriva addirittura a ulcerazioni cutanee. I casi in Italia sono diventati più frequenti soprattutto nelle regioni del centro-nord. Bisogna comunque pensare che le complicazioni più gravi colpiscono solo una piccola percentuale delle persone morse. Per evitare il contatto con questi aracnidi, è opportuno ventilare e spolverare bene gli ambienti domestici.

Ragno violino in Lazio: cosa succede

Il ragno violino sempre più diffuso nelle case del Lazio, sta diventando un vero e proprio incubo per gli abitanti della regione che vedono il moltiplicarsi di questo insetto. Le sue dimensioni variano abbastanza ma l’animale si presenta comunque come molto piccolo. Per molti rappresenta un elemento di natura, poiché si nasconde in alcuni angoli della casa, sotto i mobili o nelle fenditure dei muri, principalmente.

Tuttavia, non bisogna in alcuni modo farsi prendere dal panico. Questo tipo di ragno non è assolutamente aggressivo e, nonostante il suo morso sia più pericoloso di quello di un ragno comune, fenomeni come la morte non sono frequenti. Se venite punti, lavate immediatamente la zona e chiamate il vostro medico di base.