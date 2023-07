Rai, l’ad Sergio: “Berlinguer voleva striscia quotidiana, non era possibile”

(Adnkronos) – "Ho incontrato Bianca Berlinguer sabato scorso, lei mi ha rappresentato che da tempo si sentiva un po' a disagio, che non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento non era possibile farlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ma anche con un rapporto assolutamente cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale". Così Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, in conferenza stampa alla presentazione dell'offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli, rispondendo a una domanda sull'addio di Bianca Berlinguer e il suo passaggio a Mediaset. "Il martedì di Rai3 è in via di definizione. Ci siamo presi il tempo di fare tutte le valutazioni possibili per capire chi potrà sostituire Bianca Berlinguer", ha aggiunto Stefano Coletta, direttore Rai Distribuzione. "Fazio ha scelto di andarsene prima del mio arrivo come amministratore delegato, lo ha fatto su una base evidentemente di rapporti pregressi che non si erano definiti e che non avevano portato a conclusione l'ipotesi di rinnovo del contratto. Quindi non ho potuto fare altro che prenderne atto e valutare con tutta la squadra aziendale quali potevano essere le migliori soluzioni possibili, non tanto per sostituire Fazio, ma per mettere un prodotto di valore che consentisse alla rete e alle tre reti di vincere la serata", ha poi aggiunto l'ad Sergio sulla sostituzione del programma di Fazio con Report domenica sera su Rai3. —[email protected] (Web Info)

