(Adnkronos) – "Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano". Così si legge in una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata