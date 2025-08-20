“Rajche”, Subiaco riscopre le sue radici nel weekend del 23 e 24 agosto nei giardini della Rocca Abbaziale

A Subiaco l’estate non si chiude mai davvero, almeno non finché non risuonano stornelli, non si gustano piatti autentici e non si ridono sotto le stelle. La 14ª edizione di Rajche, radici in comune torna il 23 e 24 agosto 2025, e stavolta lo fa con un’allestimento ancora più suggestivo: si spalanca nel cuore dei giardini della Rocca Abbaziale, tra mura antiche, alberi accoglienti e un affaccio spettacolare sulla valle dell’Aniene. In dialetto sublacense, “rajche” significa “radici”, e qui non si mettono in mostra: si servono, si condividono, si celebrano.

Passeggiata enogastronomica: un itinerario del gusto tra sapori autentici

Protagonista della festa è, senza dubbio, la passeggiata enogastronomica. Non si tratta di una semplice abbuffata, ma di un percorso sensoriale, ricco di piatti che raccontano la terra sublacense. Sono attesi, tra gli altri:

Fiori di zucca – i celebri pumpui locali

– i celebri pumpui locali Ravioli al tartufo

Gnocchi al ragù di cinghiale

Coratella

Salumi e formaggi di pecora

Ciambelle e bombe fritte

Pasta alla Visciola

L’inimitabile Salame del Ré.

Il tutto sarà accompagnato da una selezione di vini del Lazio e dell'Abruzzo, scelti per esaltare i sapori locali e valorizzare la convivialità.

Musica, folclore e la forza della condivisione

La parte culturale di Rajche riverbera nella voce della tradizione. Musica popolare dal vivo, stornelli, spettacoli itineranti, poesia e artigianato animeranno il borgo: una cornice ideale per un evento che da quattordici anni attrae curiosi, buongustai e chi ama sentire la propria storia collettiva.

Il clou della domenica: Panarda e Ballo della Pantasema

Il culmine dell'evento è previsto per domenica 24 agosto. La Panarda, cena conviviale all'aperto, riprende la forma di antichi banchetti comunitari: prepare pasti caldi, condivisi, generosi, senza formalismi.

Il gran finale sarà il tradizionale "Ballo della Pantasema": una festosa, teatrale e coinvolgente performance, capace di unire spirito, memoria e leggerezza, lasciando il pubblico con un sorriso e l'attesa della prossima edizione.

Borgo da scoprire: oltre la festa, Subiaco racconta storia e spiritualità

Tra un assaggio e un canto, vale la pena ritagliarsi tempo per esplorare Subiaco, un gioiello medievale arroccato sulla rupe. Tra le attrazioni da non perdere:

Chiese di San Francesco , Sant’Andrea e Santa Maria della Valle

, e Monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco, scrigni della spiritualità benedettina immerse nel verde e nella leggenda .

Un fine settimana autentico e indimenticabile

Rajche è un'esperienza completa. Cibo, vini, musica, teatro e spiritualità si intrecciano in un percorso che racconta la comunità, la storia e il territorio. Partecipare significa prendersi una pausa dalla fretta, respirare l'essenza di un'Italia che sa ancora esprimersi con semplicità, calore e un cucchiaio in mano. Tutto questo — grazie all'impegno dell'Associazione Culturale Rajche — si rinnova, con verità e rinnovato entusiasmo, dal 23 al 24 agosto 2025 nei giardini della Rocca Abbaziale

© Riproduzione riservata