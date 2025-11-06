Rangers-Roma 0-2: Soulé-Pellegrini per una preziosa vittoria in Scozia

Rangers-Roma è il ritorno alla vittoria in campo europeo dopo due stop di fila, continuando perfettamente il trend ottimo in trasferta, pessima tra le mura amiche. Al cospetto di una formazione in difficoltà, la squadra di Gasperini gestisce a proprio piacimento la partita in terra di Scozia e mette a segno la seconda vittoria stagionale con più di un gol di scarto.

Rangers-Roma: la cronaca del primo tempo

Nell'11 iniziale, tra turnover e infortuni, Gasperini si affida a Tsimikas sulla sinistra, Celik sulla destra, in mezzo El Aynaoui al posto di Kone, davanti Soulé e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Roma che prova a fare la partita nei primi minuti e al 13′ va in vantaggio. Angolo da destra di Pellegrini, spizzata sul primo palo di Cristante, sul secondo arriva Soulé che da due passi mette in rete: primo gol in coppa, quarto stagionale per l'argentino. Poco dopo la Roma rischia di vanificare il tutto con Tsimikas ed Hermoso che non si intendono, s'invola sulla destra Chermiti e prova un diagonale di poco a lato.

Nonostante il brivido la Roma continua il predominio di possesso e territorio. Al 22′ Soulé ci prova dal limite, Butland respinge in angolo dal cui cross stacca di testa Hermoso: palla alta. Al 37′ la Roma raddoppia. Lancio di Mancini per Dovbyk che al limite dell'area controlla col destro, si gira spalle alla porta e con l'esterno sinistro appoggia per Pellegrini che un colpo da biliardo apre il piattone destro e mette il pallone all'angolino più lontano.



— AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2025

È uno 0-2 che, come prima, viene messo in pericolo subito dopo: i Rangers hanno una grande d’occasione con un cross velenoso ma la deviazione di Svilar e la scivolata di Mancini sono decisivi. Prima dell’intervallo ripartenza della Roma con Dovbyk servito ancora in profondità, non tira col destro e la appoggia per Soulé che non trova la porta dal limite. Dopo 46′ una delle migliori versioni stagionali della Roma è in doppio vantaggio ad Ibrox.

Ripresa di controllo e qualche brivido

Ripresa con ritmi più lenti della prima frazione. Roma con meno possesso e più pressing verso i portatori di palla scozzesi che faticano a uscire dalla prima pressione, ma quando lo fanno si rendono pericolosi. Moore ci prova da fuori, pallone largo di un metro. Chermiti prima in ripartenza ma spedisce fuori, poi rientra e calcia col destro da posizione defilata, blocca a terra Svilar.

Cambi da una parte e dell'altra, escono i due marcatori della partita, Soulé e Pellegrini, per El Shaarawy e Kone. A 20 dalla fine clamorosa occasione per il tris: cross da destra, pallone spiazzato per Tismikas che tutto solo in area piccola calcia male ma il pallone diventa perfetto per Celik che a un metro dalla porta, completamente libera, riesce nell'impresa di non segnare e mandare il pallone sulla traversa. Gasperini cambia proprio gli esterni protagonisti della palla gol con Wesley e Rensch e la Roma negli ultimi minuti cerca di addormentare il più possibile la partita. Nel recupero anche El Shaarawy per poco non trova il gol ma al triplice fischio è 0-2. Scozia espugnata e classifica europea che torna a sorridere, anche se a denti stretti: al momento è 18a.