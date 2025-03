Ranieri: “Non sono stato io: la partita la vincono sempre i ragazzi”

È un Claudio Ranieri soddisfatto ma conscio di alcuni miglioramenti in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul Como. Al termine di una partita complicata, anche per i meriti della squadra lombarda, il tecnico giallorosso ha sì sottolineato la bravura degli avversari ma anche la prova dei suoi ragazzi. Queste le parole rilasciate ai giornalisti in conferenza.

Al di là della bravura del Como la Roma ha sofferto anche con un uomo in più. Si è arrabbiato per questo?

Dovevamo gestire un pochino meglio. Dopo aver ripreso la gara dovevamo andare sotto ritmo, far girare di più la palla, cercando sempre il gol della serenità, però andando sempre in verticale come stavamo facendo o andando ad imbuto dentro. Non eravamo molto lucidi: quella era la voglia, la frenesia di chiudere la partita e invece l’abbiamo tenuta aperta fino in fondo. Però bisogna fare i complimenti a questo Como: io l’avevo detto l’altro giorno in conferenza stampa che saremmo andati dal dentista senza anestesia e così è stato.

Quando la sua squadra va sotto, reagisce ma in maniera ragionata non rischiando la seconda rete. Perché non riesce ancora a fare quello step una volta che è in vantaggio continuando a mettersi sempre a rischio, pure in superiorità numerica come oggi?

Stiamo lavorando per questo qua, non è facile metterlo in pratica in mezzo al campo e anche con me che grido, che dico di tenere palla, di farla girare, di abbassare il ritmo di gara non ci si riesce perché non è tutto così semplice. Loro sanno che io amo andare sempre in verticale, però ci sono momenti dove invece bisogna aspettare ed essere più precisi nei passaggi.

La partita l’ha vinta lei oggi.

No, hanno vinto sempre i ragazzi. Mi fa piacere da una parte, però mi dispiace. Ho la fortuna, ma veramente, lo dico, di avere questi ragazzi. Perché se io non avessi questi ragazzi, le partite non si riprenderebbero. Io so che Dovbyk non poteva giocare i 90 minuti perché l’ho visto ieri per la prima volta. Saelemaekers è stato male, non abbiamo detto niente, so che non aveva i 90 minuti, e se me lo gioco subito, dopo non ce l’ho. Sapevo che Soulé mi poteva dare quel qualcosina in più su quella fascia. Cioè, sono tutte cose che questi ragazzi mi permettono di fare, per cui il valore aggiunto sono i ragazzi.

Dovbyk ha fatto un gol da grandissimo centravanti, può essere per lui la svolta e se l’esperimento che lei per la prima volta ha realizzato nel campionato di far coesistere Soulé con Dybala è comunque una cosa che la soddisfa?

Sì, mi ha soddisfatto, se voi ricordate io l’avevo messo su quella fascia anche contro il Napoli, giocavamo in una maniera differente contro il Napoli, però se vi ricordate lui aveva fatto un gran lavoro su tutta la fascia e aiutava sempre Celik nel raddoppio su Neres, per cui è un ragazzo che si sacrifica avendo anche una grande qualità. Certo, Saelemaekers e Dybala si intendono ancora di più, sono più rapidi, più frizzanti, ma piano piano anche Matias farà questo. Dovbyk evidentemente aveva una gran voglia di calcio, erano tanti giorni che si allenava da solo e oggi ha fatto veramente un buon incontro.

