Raoul Bova, l’addio che mai avrebbe immaginato | Si sono lasciati all’improvviso: decisione senza appello

Raoul Bova è uno degli attori più amati dal pubblico e conosciuti anche all’estero grazie a un percorso professionale di alto livello

Da quasi trent’anni ormai Raoul Bova è uno degli attori più apprezzati dal pubblico e anche da una buona parte della critica. Nel corso del tempo lo abbiamo visto interpretare personaggi e ruoli completamente diversi tra di loro sia al cinema che in televisione.

L’attore romano deve buona parte della sua enorme popolarità alla serie televisiva incentrata sulla figura del leggendario capitano di polizia Ultimo, colui che materialmente riuscì ad arrestare il feroce e inafferrabile capo di Cosa Nostra, Totò Riina.

Anche al cinema Raoul Bova ha visto crescere a dismisura le sue quotazioni: registi di primissimo piano lo hanno voluto a tutti i costi per interpretare ruoli di grande rilievo e il successo è arrivato come un’inevitabile conseguenza.

Nella vita privata l’attore romano ha avuto due relazioni molto importanti, quella con la prima moglie Chiara Giordano, sposata nel 2000 e dalla quale ha avuto due figli maschi oggi poco più che ventenni. Nel 2012 sul sete del film “Immaturi” conobbe la sua seconda moglie, la modella e attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova, una rottura molto sofferta: non se l’aspettava nessuno

Da questa relazione, che dura tutt’ora, sono nate due figlie. Attore di successo, marito e padre felice: in fondo non c’è molto altro che Bova possa desiderare. Ma c’è un’ombra che torna di tanto in tanto dal suo passato, un fantasma di cui l’attore romano fatica a liberarsi.

Una vecchia passione giovanile che sembrava poter sfociare in una carriera di altissimo livello ma che alla fine Raoul Bova ha dovuto, o forse voluto, accantonare. Non tutti sanno che il cinquantatreenne attore di origine calabrese è stato un potenziale grande atleta.

Raoul Bova, la decisione sconvolgente: i fan sono senza parole

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio“, Bova ha infatti ricordato i tempi in cui stava per sfondare nel mondo dello sport, in particolare nel nuoto: “Da bambino non avevo alcuna intenzione di fare l’attore, ma sognavo di diventare un campione“.

L’attore romano ha infatti praticato il nuoto ad alti livelli: “È una disciplina che mi ha regalato enormi soddisfazioni. Ad un certo punto però nonostante sperassi di crescere sempre di più come nuotatore, qualcosa si è spezzato“.