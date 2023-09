Rapina a Carlos Sainz a Milano, arrestate tre persone

(Adnkronos) – Tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per la rapina nei confronti del pilota della Ferrari Carlos Sainz, commessa ieri sera a Milano. I tre, intorno alle 20.30 di ieri sera, hanno avvicinato il pilota, che era in compagnia del manager, davanti all'hotel Armani in via Manzoni; uno di loro ha strappato dal polso del ferrarista un orologio Richard Mille modello Alexander Zverev per poi scappare verso via Monte Napoleone. Il pilota, a bordo dell'auto del manager, ha rincorso i tre in fuga (VIDEO), poi ha abbandonato l'auto e, con l'aiuto di due passanti, è riuscito a bloccarne uno in via Pietro Verri. Il secondo dei rapinatori è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, mentre il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale che hanno fermato i tre rapinatori accompagnandoli in questura per la stesura degli atti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata