Ravello, cena a 4 Mani al Caruso Belmond: un viaggio dei sensi tra Roma e la Costa d’Amalfi

La Costiera Amalfitana, con le sue scogliere mozzafiato e i profumi mediterranei, è molto più di una destinazione turistica: è un teatro naturale per esperienze sensoriali che uniscono arte, storia e gastronomia. Proprio in questo contesto, al Belvedere del Caruso, Belmond Hotel Amalfi Coast, andrà in scena un evento gastronomico che promette di essere un incontro magico di sapori e visioni. Lunedì 30 settembre 2024, due chef d’eccezione si confronteranno in una cena a 4 mani: Armando Aristarco, Executive Chef del Belvedere, e Andrea Antonini, guida culinaria dell’Imàgo all’Hassler Hotel di Roma.

Due Chef, due universi culinari in perfetta armonia

L’evento non sarà semplicemente una cena, ma un racconto gastronomico che si snoderà lungo sette portate, abbinato alle bollicine d’élite del Dom Perignon. Quello che ci aspetta non è una “sfida” tra stili contrastanti, bensì un dialogo armonico tra due chef di grande talento, ognuno dei quali porta in tavola il meglio della sua esperienza e della tradizione italiana, con un tocco di innovazione.

Armando Aristarco, foto di Letizia Gigliutti

Da un lato, Armando Aristarco, maestro di casa al Belvedere, porta la sua visione della cucina mediterranea, radicata nel territorio campano. Un esempio di questo approccio è l’uso del più antico riso campano, un omaggio alla tradizione che viene reinterpretato con maestria. Il suo menù gioca con gli elementi della natura: l’acqua del mare si unisce alla solidità della terra, come in un sogno alchemico che culmina in uno scampo che “cerca terra”, un piatto in cui l’ingrediente marino trova il suo approdo tra i sapori della costa.

Andrea Antonini, foto di Alberto Blasetti

Dall’altro, Andrea Antonini, romano d’adozione ma con un animo internazionale, promette di incantare con creazioni dal forte impatto visivo ed emotivo. Il suo “ossobuco” di calamaro con zafferano, un’insolita ma sorprendente rivisitazione del celebre piatto milanese, diventa una sintesi tra mare e terra, mentre la sua pizza Margherita, reinterpretata in chiave gourmet, celebra con eleganza i colori e i sapori dell’Italia.

Un viaggio al Caruso tra paesaggi e sapori

Il Belvedere del Caruso, sospeso tra cielo e mare, offre una vista che da sola vale il viaggio: un quadro naturale fatto di rocce, terrazze e limoneti. Qui, l’ospite sarà immerso in un’esperienza che trascende la cucina. Non sarà difficile immaginare che ogni boccone porti con sé un riflesso di quel paesaggio unico, in cui la maestosità della natura si intreccia con la maestria degli chef.

Dall’altro lato, il ricordo della Città Eterna, con il panorama dell’Imàgo che si affaccia sui Fori Imperiali, fa da contrappunto a questo viaggio sensoriale. Roma, con la sua storia millenaria, si riflette nei piatti di Antonini, che riesce a coniugare il gusto moderno con il richiamo alle radici culinarie della capitale.

Magia in cucina: tra alchimia e musica

Descrivere questo appuntamento senza cadere nel linguaggio dell’incanto è quasi impossibile. La cucina qui diventa una forma d’arte, una magia che si materializza piatto dopo piatto, in un crescendo che ricorda l’esecuzione di un concerto a due voci. Aristarco e Antonini non si limitano a cucinare: dirigono una sinfonia di sapori, separando e poi ricongiungendo gusti e tecniche. Il risultato è un’esperienza sensoriale che rimarrà impressa nella memoria degli ospiti come un affresco, un’emozione che si specchia tra un limoneto della costiera e le vestigia della Roma antica.

Una cena da sogno, un’esperienza da vivere

Per chi desidera vivere un viaggio gastronomico unico, la cena del 30 settembre è un appuntamento imperdibile. Il costo, 350 euro a persona, include non solo un menu stellato di sette portate, ma l’accesso a una serata esclusiva dove il palato sarà coccolato e i sensi trasportati in un mondo di pura bellezza. Tra l’aroma del mare e il calore della terra, tra l’eleganza del Caruso e il prestigio dell’Imàgo, questa serata sarà molto più che una cena: sarà un inno alla vita e ai suoi sapori.

Per prenotazioni, contattare il numero 089 8588801.