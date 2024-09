Ravello, è stata una Festa di Mezza Estate indimenticabile a Villa Cimbrone

Villa Cimbrone, un’icona della Costiera Amalfitana, ha ospitato con grande successo la sua attesa Festa di Mezza Estate, un evento che ha unito la tradizione locale con il fascino internazionale in un’esplosione di colori, sapori e musica. Organizzata dalla storica famiglia Vuilleumier, che da quattro generazioni guida con passione questo prestigioso albergo, la serata è stata un tributo all’eccellenza e alla gioia di vivere, con il direttore Donato Marzolla e il suo team che esprimono tutta la loro soddisfazione per una riuscita straordinaria.

Lo staff della Festa di Mezza Estate

Sin dall’inizio, l’atmosfera era elettrizzante, con l’incantevole scenario di Villa Cimbrone che faceva da cornice perfetta a una notte di festa, dove la bellezza del luogo si è armonizzata con l’entusiasmo degli ospiti. I partecipanti, un mix tra residenti di Ravello e ospiti internazionali, si sono immersi in un’esperienza che ha superato ogni aspettativa, dimostrando come i sacrifici e gli investimenti fatti per l’organizzazione siano stati ampiamente ripagati.

Un trionfo di sapori e tradizioni a Villa Cimbrone

Uno degli elementi più apprezzati della serata è stato sicuramente il cibo, dove i sapori autentici della tradizione italiana hanno trovato espressione in una serie di stand gastronomici curati nei minimi dettagli. Tra le delizie offerte, la frisella di Agerola con pomodorini corbarini e burrata ha deliziato i palati, mentre la pasta cresciuta, meglio conosciuta in Puglia come panzerotto fritto, ha conquistato con i suoi ripieni golosi, dai classici mozzarella e pomodoro fino alle varianti più audaci con salame Levoni e formaggio.

Non meno apprezzate sono state le altre specialità: l’impiccato con caciocavallo e tartufo nero, le pannocchie bollite provenienti dall’orto della villa, e i piatti di pasta come i mezzi paccheri gragnanesi con pomodori e melanzane e la tradizionale fagioli e cozze, che hanno portato il sapore del mare direttamente nei piatti degli ospiti. Immancabile, poi, la premiata mortadella Levoni e i prosciutti, con lo splendido salame di oltre due metri a fare da protagonista in uno degli stand più visitati.

Il vero simbolo dell’estate è stato però l’anguria fresca e dissetante, che ha trovato spazio accanto a dolci tipici come le frittelle di mele, le zeppole, i cupcake e le mele caramellate, evocando l’atmosfera di un autentico luna park. I bambini, così come gli adulti, hanno potuto divertirsi con lo zucchero filato, i gelati di produzione propria e la colorata bancarella di candy, mentre gli infusi preparati dallo staff, tra cui uno al marshmallow molto apprezzato, hanno offerto un momento di ristoro.

Cocktail innovativi e tradizione nei vini

Il bar è stato un altro fulcro della serata, dove i cocktail creativi hanno saputo sorprendere e deliziare gli ospiti. Il cocktail al pop corn, morbido e avvolgente, è stato senza dubbio la star dell’aperitivo, ma il vero re della serata è stato ancora una volta il vino con le percoche, un classico intramontabile, affiancato dalla novità del vino con il sedano, che ha riportato alla luce le tradizioni contadine pugliesi.

Un’animazione che incanta

Gli artisti di strada hanno aggiunto un tocco magico all’evento. Trampolieri, mangiafuoco e altri performer hanno reso l’atmosfera ancora più festosa, coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni. Il DJ, con una selezione di musica anni ’80 e ’90, ha fatto ballare tutti fino a tarda notte, creando un legame indimenticabile tra gli ospiti e lo staff, che si è unito ai festeggiamenti in un finale travolgente.

Progetti per il Futuro a Villa Cimbrone

La famiglia Vuilleumier, insieme al direttore Marzolla, guarda già al futuro con entusiasmo, anticipando che la data e il tema per la prossima Festa di Mezza Estate sono già stati stabiliti. L’obiettivo dichiarato è quello di superare le aspettative ancora una volta, con un investimento non solo economico ma soprattutto in termini di immagine e di felicità degli ospiti.

La seconda edizione della Festa di Mezza Estate a Villa Cimbrone si è rivelata un successo sotto ogni aspetto, confermando l’impegno della famiglia Vuilleumier nel mantenere viva la tradizione e l’eccellenza dell’ospitalità a Ravello. Non resta che attendere il prossimo anno per scoprire cosa riserverà la terza edizione di questo evento già divenuto imperdibile.