Ravello Festival 2025: concerti di classica, jazz e colonne sonore nella cornice unica di Villa Rufolo

C'è un luogo dove il suono degli archi si confonde con il respiro del mare, dove i profumi di limone arrivano fin sopra le terrazze fiorite e dove, da oltre settant'anni, l'estate ha la sua colonna sonora. È Ravello, gioiello della Costiera Amalfitana, che dal 6 luglio scorso al 25 agosto 2025 ospita la 73ª edizione di uno dei festival musicali più longevi e prestigiosi d'Italia.

Ravello Festival, un palcoscenico tra cielo e mare per la grande musica

Organizzato dalla Fondazione Ravello con il sostegno della Regione Campania, il cartellone 2025 si articola in 15 appuntamenti che intrecciano repertori classici, barocchi, jazz e cinematografici. Ad accogliere il pubblico sarà ancora una volta il Belvedere di Villa Rufolo, giardino sospeso che incantò Richard Wagner al punto da ispirargli il magico giardino di Klingsor nel Parsifal.

Grandi nomi e nuovi talenti: un mosaico musicale

Sotto la direzione artistica di Lucio Gregoretti e la presidenza di Alessio Vlad, il festival conferma la sua vocazione internazionale. Si alterneranno sul palco compagini di prestigio come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, la Royal Philharmonic Orchestra di Londra e la Mahler Chamber Orchestra.

Tra i direttori e solisti di questa edizione: Daniel Harding, Yuja Wang, Myung-Whun Chung, Kent Nagano, e il tenore statunitense Michael Spyres. Non mancheranno momenti di apertura alle giovani generazioni con artisti under 30 già affermati come il violoncellista Ettore Pagano e il direttore Diego Ceretta.

Wagner, Berlioz e il fascino degli strumenti d’epoca

Il sipario si è alzato domenica 6 luglio alle 20 con una serata affidata a Jérémie Rhorer e la sua orchestra Le Cercle de l’Harmonie. Formazione specializzata in esecuzioni filologiche con strumenti d’epoca, proporrà pagine wagneriane (Parsifal, Tannhäuser) e la Symphonie fantastique di Hector Berlioz.

Appuntamenti imperdibili tra jazz e colonne sonore

A partire dal 31 luglio il festival virerà verso le sonorità jazz con tre concerti serali che renderanno omaggio a Oscar Peterson (Stefano Bollani, Dado Moroni, Danilo Rea), Ella Fitzgerald (Roberta Gambarini con Giovanni Amato e la Salerno Jazz Orchestra) e Astor Piazzolla (Richard Galliano e il suo bandoneón).

Il gran finale, lunedì 25 agosto, sposterà l’attenzione sulle colonne sonore: la Royal Philharmonic Orchestra guidata da Vasily Petrenko eseguirà partiture di Korngold e John Williams, da The Sea Hawk a Star Wars, chiudendo con la sontuosa Shahrazād di Rimsky-Korsakov.

Il Concerto all’alba: tradizione e magia

Tra i momenti più suggestivi spicca il Concerto all’alba dell’11 agosto (ore 5:15), affidato all’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Giuseppe Mengoli. La luce nascente accompagnerà le note di Wagner, Grieg e Čajkovskij in un’esperienza che unisce arte e natura.

Un festival che si ascolta e si vive con tutti i sensi, anche in hotel

Il Ravello Festival 2025 non è solo musica. La nuova veste grafica, ispirata alle veline decorate che avvolgono i limoni migliori della Costiera, sottolinea l’unicità di un evento che stimola vista, udito e olfatto. Novità assoluta: cicli di incontri nei celebri Hotel Caruso, Palazzo Avino e Rufolo con critici e musicologi (tra cui Alberto Mattioli, Josephine Lee, Andrea Estero) che introdurranno i concerti, anche in lingua inglese.

Cultura e futuro: un progetto etico

“La chiarezza è la condizione preliminare per definire un progetto culturale”, ha dichiarato Alessio Vlad, annunciando anche una collaborazione con l’artista Anselm Kiefer per un intervento che superi i confini del festival. “Ravello deve stimolare una consapevolezza che permetta di affrontare il presente e preparare il futuro”, ha aggiunto.

Calendario essenziale fino al 25 agosto

19 luglio: Myung-Whun Chung e Filarmonica della Scala

20 luglio: Filippo Gorini recital

25 luglio: SWR Symphonieorchester di Stoccarda con Robert Treviño

31 luglio – 2 agosto: Jazz con Bollani, Gambarini e Galliano

3 agosto: Filarmonica di Benevento con Diego Ceretta ed Ettore Pagano

11 agosto: Concerto all’alba

22-25 agosto: Dresdner Philharmonie (Kent Nagano), Michael Spyres con Il Pomo d’Oro e gran finale con Royal Philharmonic Orchestra

Informazioni utili

Biglietti e dettagli sul programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival (ravellofestival.com). Data l’affluenza prevista, si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Dove soggiornare a Ravello

Ravello è anche lo splendido borgo conosciuto per i suoi hotel raffinati e suggestivi, come il Caruso, Palazzo Avino e Villa Cimbrone che hanno un fascino impareggiabile, come pure consigliabili sono innumerevoli altri alberghi e residence, ma se si cerca l'hotel con il miglior rapporto qualità-prezzo e con una storia antica che sa di tradizione e di arte, allora non c'è dubbio che la scelta vada sull'Hotel Bonadies.

Hotel Bonadies: ritrovo di intellettuali e artisti con vista sulla Costiera

Non è un caso che Pietro Severino Krøyer, tra i più celebri pittori scandinavi dell’Ottocento, abbia trovato ispirazione a Ravello. Viaggiatore instancabile, l’artista danese percorse l’Europa alla ricerca di paesaggi in grado di catturare la luce – un’ossessione pittorica che lo accomunava agli altri Skagen Painters – e fu la Costiera Amalfitana a restituirgli una tavolozza ineguagliabile di azzurri e ocra. Qui, tra i vicoli di Ravello, scoprì la storica Locanda Bonadies, oggi raffinato Hotel Bonadies, che ancora porta con sé la memoria di quel soggiorno d’artista.

All’epoca la locanda era già un punto di ritrovo per intellettuali, viaggiatori e artisti attratti dall’atmosfera sospesa di Ravello. Krøyer vi trascorse giornate di quiete operosa, dipingendo una scena di vita quotidiana: il bancone della locanda, i proprietari e alcuni avventori, ritratti con quella luce calda che filtrava dalla porta d’ingresso e che, nella sua tela, sembrava trasformarsi in un abbraccio pittorico. Quell’opera, testimonianza di un tempo in cui arte e ospitalità si intrecciavano naturalmente, è oggi parte del patrimonio di ricordi che rende l’Hotel Bonadies una destinazione diversa da ogni altra.

A distanza di oltre un secolo, il Bonadies ha saputo conservare il fascino delle sue origini, aggiornando al contempo i comfort e i servizi che ne fanno una scelta apprezzata anche dai viaggiatori moderni. Considerato l’hotel di Ravello con il miglior rapporto qualità-prezzo, offre non solo una posizione strategica e panoramica, ma anche un’accoglienza che affonda le radici in una tradizione familiare centenaria. Qui, l’esperienza del soggiorno si colora di storia, arte e di quel respiro unico che solo la Costiera Amalfitana sa regalare.

