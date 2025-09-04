Ravello, il ritorno di Vincenzo Imparato al Caruso: una serata di cocktail e musica a bordo piscina

Lunedì 8 settembre, alle ore 19:30, si riaccende la magia al Caruso, il rinomato Belmond Hotel Amalfi Coast di Ravello: Vincenzo Imparato, il talentuoso bartender del Sips di Barcellona – insignito del prestigioso riconoscimento World’s 50 Best nel 2023 – torna per una serata esclusiva di cocktail e musica a bordo piscina, accolto dal bar manager Tommaso Mansi e dai colori vibranti della Costiera Amalfitana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Vincenzo Imparato

Un cocktail di Vincenzo Imparato al Caruso Belmond è un viaggio

I cocktail sono viaggi racchiusi in un bicchiere. Sono esperienze sensoriali che evocano emozioni: spezie che rievocano amori lontani, dolcezza che rimanda all’infanzia, imprevedibilità che sorprende l’anima. Al Caruso, questa serata diventa un percorso attraverso aromi, colori e texture, orchestrato con la precisione di un direttore d’orchestra.

Due maestri della Costiera Amalfitana al Bar del Caruso a Ravello

Tommaso Mansi e Vincenzo Imparato sono ambasciatori della stessa terra. Mansi, bar manager del Caruso, incarna la bellezza geometrica dei terrazzamenti di limoni costieri; Imparato, originario di Tramonti, porta con sé la cultura, la tradizione e i ricordi di una vita in Costiera, combinati con la sua formazione internazionale. Insieme, uniscono tecnica, talento e creatività per ridefinire i confini della mixologia, trasformando ispirazioni e ingredienti in esperienze liquide che sorprendono e catturano.

Nuova luce sulla piscina del Caruso

Questa edizione della “bartending night” fa dell’elegante cornice della piscina del Caruso l’epicentro di una raffinata esperienza sensoriale. Dopo il successo dell’edizione estiva del 2024, la piscina è stata sottoposta a un restyling decorativo che ne ha accentuato il carattere mediterraneo, offrendo un’atmosfera senza tempo e ancora più suggestiva.

Sapori locali e suggestioni globali

I cocktail in calendario combinano ingredienti locali e internazionali: tequila con sciroppo di fragole, il raffinato Martini rubino infuso con fiori di Osmanthus, liquore al caffè abbinato a note amare e vanigliate. Non si sveleranno le ricette, quasi un trucco da mago: ciò che conta è l’effetto—l’emozione che scaturisce al primo sorso.

Un invito sensoriale senza domande

Apuntamento

Data e orario: lunedì 8 settembre, ore 19:30

lunedì 8 settembre, ore 19:30 Location: bordo piscina, Belmond Hotel Caruso, Ravello

bordo piscina, Belmond Hotel Caruso, Ravello Costo: 28 euro a cocktail

28 euro a cocktail Prenotazioni e info: bar.caruso@belmond.com – Tel. 089 8588801

A rendere memorabile questa serata non sono solo i cocktail – autentici viaggi nel gusto – ma anche l’armonia tra ambientazione evocativa, talento locale e sapiente artigianalità. Il ritorno di Vincenzo Imparato al Caruso promette un’esperienza che trascende il semplice bere, diventando suggestione, racconto e paesaggio. Un appuntamento da non perdere per chi cerca l’essenza autentica della Costiera Amalfitana, servita in un bicchiere e accompagnata da note musicali e atmosfere sospese.

Emilia Filocamo