Ravello, la Costiera Amalfitana incontra le Dolomiti: cena a quattro mani al Caruso Belmond

Sabato 6 settembre, alle 19:30, il Ristorante Belvedere, nell'esclusivo Belmond Hotel Caruso a Ravello, sarà teatro di una cena a quattro mani senza precedenti. Qui, lo chef stellato Theodor Falser, proveniente dal Johannesstube dell'Engel Gourmet & Spa di Nova Levante (Alto Adige), affianca l'Executive Chef di casa, Armando Aristarco, in un racconto culinario fatto di terra, erbe selvatiche e mare.

Un incontro a Ravello tra panorami e sapori

Sul terrazzo sospeso tra cielo e mare del Belvedere, lo chef Aristarco valorizza ingredienti del territorio campano con eleganza. Al suo fianco, Falser porta l’essenza delle Dolomiti: erbe di montagna, fiori, castagne, tonno crudo e succo di mele; un incontro tra altezze e coste, tra freschezza alpina e calore mediterraneo.

Armando Aristarco

Il percorso gastronomico tra due territori molto diversi

Armando Aristarco costruisce il menu attorno a ingredienti semplici e primordiali: pomodoro, agnello, melanzane, bufala, nocciola. Ogni piatto traccia un percorso tra le colline del Cilento, le pendici del Vesuvio e la costa amalfitana, come in un gioco di "Enigmistica", dove i punti – sapori e gesti – si uniscono per disegnare la Campania autentica.

Theodor Falser, al contrario, attinge al patrimonio alpino: erbe ruvide come l’ortica, castagne e fiordaliso, passando per note marine come il tonno crudo, addolcito dal succo di mela. La sua cucina è una celebrazione dei profumi della montagna, radicata in un contesto sostenibile e territoriale. Theodor Falser

Un abbinamento che celebra il Trentino

A fare da trait d'union, per rafforzare il dialogo tra mare e montagna, ci saranno gli spumanti dell'azienda Ferrari, un omaggio diretto al Trentino e all'arte vinicola alpina. L'abbinamento è già incluso nel costo della cena, pari a 190 € a persona.

Il culmine di un viaggio gastronomico

Questa è l’ultima tappa del ciclo di cene a quattro mani ideato da Aristarco, iniziato con protagonisti come Marco Ortolani, Roberto Toro, Rocco de Santis e Francesco Apreda, e già sbarcato in Svizzera, Sicilia e Roma. Il viaggio ha trovato il suo climax: la bussola finalmente punta verso nord, verso le vette più imponenti. Un momento in cui il sapore torna al suo ruolo più puro: non un mezzo, ma un fine.

Una celebrazione del gusto autentico

In apparenza una cena, ma nella sostanza un dialogo tra territori, un racconto di emozione e rigore, arte e autenticità. Il mare parla delle radici, la montagna della resistenza; insieme, in ogni boccone, si raccontano attraverso la mano sapiente degli chef. Un incontro sobrio, ma profondo: gustare non è solo mangiare, è ascoltare storie.

Data e ora: sabato 6 settembre, ore 19:30

Luogo: Ristorante Belvedere – Belmond Hotel Caruso, Ravello (Costiera Amalfitana).

Ristorante Belvedere – Belmond Hotel Caruso, Ravello (Costiera Amalfitana). Prezzo: 190 € a persona, abbinamenti inclusi

190 € a persona, abbinamenti inclusi Info e prenotazioni: restaurant.car@belmond.com – Tel. 089 8588801

