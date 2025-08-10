Ravello, la Festa di Mezzaestate a Villa Cimbrone: un’edizione 2025 da non perdere

L’appuntamento tanto atteso della Festa di Mezzaestate a Villa Cimbrone è ormai alle porte. Domenica 17 agosto 2025, il celebre giardino storico di Ravello aprirà le sue porte per un evento esclusivo che promette di unire gastronomia, intrattenimento e la magia di una vista mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Con la direzione di Donato Marzolla e il supporto fondamentale della famiglia Vuilleumier, questo evento sta diventando un appuntamento fisso e ambito da residenti e turisti. Ma cosa rende la Festa di Mezzaestate così speciale?

Un’atmosfera unica a Ravello

Non si tratta di un semplice evento, ma di un’esperienza che mescola eleganza, tradizione e innovazione. Villa Cimbrone, che da sempre incanta i suoi visitatori con la sua bellezza senza tempo, sarà la cornice perfetta per una serata che unisce i sapori del mondo con l’atmosfera sofisticata della Costiera Amalfitana. Il Direttore di Villa Cimbrone Hotel, Donato Marzolla, non ha dubbi: “La Festa di Mezzaestate è un’opportunità per stare insieme, aggregare persone da tutto il mondo e offrire una serata indimenticabile”. L’evento è infatti un richiamo non solo per gli amanti della gastronomia e della cultura che ogni anno arrivano da ogni angolo del globo, ma anche per i ravellesi e i tanti che arrivano da Amalfi e dai Comuni vicini”.

Nel corso degli anni, la festa ha guadagnato popolarità grazie alla sua capacità di coinvolgere diversi gruppi di persone, dai turisti ai locali, creando un’atmosfera di festa e condivisione che va oltre la semplice celebrazione. La possibilità di godere della bellezza di Villa Cimbrone, tra i suoi giardini affacciati sul mare, offre a ogni partecipante un’esperienza visiva unica.

Un buffet Internazionale: i sapori del mondo a tavola

Quest’anno, come ha anticipato Marzolla, la festa sarà ancora più ricca grazie a una selezione gastronomica che promette di stupire: un buffet internazionale che si rifà alle tradizioni culinarie di diverse cucine del mondo. Una scelta che testimonia l’apertura e l’evoluzione dell’evento, ma che rimane fedele alla qualità e all’eleganza che da sempre contraddistinguono la proposta enogastronomica di Villa Cimbrone.

Le anticipazioni sul menu sono ancora top secret, ma Marzolla ha sottolineato un aspetto fondamentale: “Quest’anno abbiamo scelto di ampliare l’offerta enogastronomica, con uno sguardo particolare sulle cucine tradizionali di tutto il mondo, per far conoscere nuovi sapori ai nostri ospiti”. Un punto di forza che sicuramente attirerà l’attenzione degli amanti della buona tavola, sempre più alla ricerca di esperienze culinarie innovative e fuori dagli schemi.

Musica e balli: la magia della Festa

Ma la Festa di Mezzaestate non è solo una questione di cibo e bevande. L’atmosfera che si respira a Villa Cimbrone è anche frutto della scelta di rendere la serata un vero e proprio evento di intrattenimento. La musica e i balli si intrecciano per chiudere in bellezza una serata che avrà inizio alle 19:00 con un aperitivo raffinato, per proseguire alle 20:00 con il buffet.

Dopo cena, la festa si anima con danze e musica, un momento di condivisione e svago che renderà questa edizione ancora più speciale. Le luci soffuse e l’atmosfera raffinata contribuiranno a creare il giusto contesto per un finale all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Prenotazione consigliata, è un evento esclusivo

Con i posti limitati e un evento che richiama ogni anno un pubblico sempre più vasto, la prenotazione è altamente consigliata. Gli organizzatori, consapevoli del grande interesse suscitato dalla Festa di Mezzaestate, invitano a riservare il proprio posto per garantire l'ingresso. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il numero 089 857459 o inviando un'email a info@villacimbrone.it. Il numero di posti disponibili è ristretto, e visto l'alto numero di richieste, è sempre più difficile riuscire a partecipare senza prenotazione.

La famiglia Vuilleumier e lo staff di Villa Cimbrone sono impegnati da mesi per organizzare un evento che sappia rispondere alle alte aspettative degli ospiti. L'obiettivo è quello di rendere questa festa la più bella e coinvolgente mai vista, con un'attenzione particolare ai dettagli e una proposta che sappia mescolare elementi tradizionali e innovativi, creando un'atmosfera di festa unica nel suo genere.

Un evento da non perdere

Data: Domenica 17 agosto 2025

Orario: Aperitivo dalle 19:00, Buffet dalle 20:00

Prenotazione: 089 857459 – info@villacimbrone.it

L'edizione 2025 della Festa di Mezzaestate rappresenta dunque una promessa: una serata che coniuga bellezza, cultura, cibo e intrattenimento, per vivere insieme una delle serate più magiche dell'estate in Costa d'Amalfi.

