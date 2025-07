Ravello, la terrazza dell’Hotel Bonadies esprime tutta la bellezza e l’ospitalità della Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è un luogo dove ogni angolo racconta una storia, dove il mare incontra la montagna e la tradizione si fonde con l’innovazione. Tra le gemme più luminose di questa terra, Ravello si erge come un rifugio di bellezza senza pari, e in questo angolo incantato si trova l’Hotel Bonadies. Un luogo dove ogni dettaglio, dalle antiche mura di pietra alle terrazze panoramiche, emana un calore familiare che ha radici lontane, nella passione di una famiglia che da oltre un secolo accoglie viaggiatori da ogni parte del mondo.

Una storia di tradizione e ospitalità

Dal 1880, l’Hotel Bonadies è stato il rifugio ideale per chi cerca non solo una stanza, ma un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Fondato da Andrea Bonadies, l’albergo è oggi ancora gestito dalla stessa famiglia, con la guida della Famiglia Carrano. L’ospitalità e la passione per il territorio sono i valori che sono stati tramandati da generazione in generazione, mantenendo intatta l’autenticità di un luogo che sa come far sentire ogni ospite a casa.

Non è solo un hotel, ma un vero e proprio angolo di storia, dove ogni visita è un tuffo nel passato, un ritorno alle origini di un’ospitalità che non conosce eguali. Passeggiando tra le stradine di Ravello o esplorando i giardini delle ville storiche, ogni passo racconta di un amore per la bellezza che si respira in ogni angolo di questo angolo di paradiso.

La terrazza: rifugio di bellezza e tranquillità

Uno degli aspetti più suggestivi dell’Hotel Bonadies è senza dubbio la sua terrazza panoramica. Ampia e elegante, si affaccia direttamente sul mare, offrendo una vista mozzafiato che sembra abbracciare l’intera Costiera Amalfitana. Qui, ogni momento della giornata ha il suo fascino particolare.

Al mattino, la terrazza diventa un’oasi di pace, perfetta per sorseggiare un caffè mentre si osserva il risveglio di Ravello, con il mare che si tinge di blu sotto il primo sole. Durante il giorno, la terrazza si trasforma in un luogo ideale per una pausa rilassante: un libro in mano, un drink fresco o semplicemente il piacere di godersi la tranquillità del panorama. E quando il tramonto arriva, il cielo si riempie di sfumature calde che rendono ogni istante indimenticabile, facendo della terrazza uno dei punti più emozionanti dell’intera Costiera.

L'arredamento della terrazza è curato nei minimi dettagli: angoli lounge, tavolini appartati e una calma che invita a rallentare. Non è solo un luogo dove sedersi, ma un angolo dove il tempo sembra fermarsi e dove si può condividere una conversazione tranquilla o brindare a un momento speciale. È qui che si percepisce l'anima dell'hotel, un rifugio sospeso tra cielo e mare.

Ristorante Bellavista: la cucina mediterranea più genuina

Al cuore dell'esperienza gastronomica dell'Hotel Bonadies si trova il Ristorante Bellavista, un luogo dove la tradizione culinaria della Costiera Amalfitana si unisce alla raffinatezza dell'ospitalità familiare. Con una vista spettacolare sul mare, il ristorante è il fiore all'occhiello dell'hotel, un angolo privilegiato dove ogni piatto racconta la storia di una terra ricca di cultura gastronomica e passione per la cucina.

Il Ristorante Bellavista è innanzitutto un tributo ai sapori autentici del territorio. Ogni piatto è una celebrazione delle tradizioni della Costiera Amalfitana, ma al tempo stesso, ogni portata è interpretata con un tocco creativo che rivela la maestria dello chef nel reinterpretare la cucina locale. Il pesce fresco, che da sempre è uno degli ingredienti principali della dieta mediterranea, è protagonista indiscusso. Pescato locale, frutti di mare e specialità del giorno vengono trasformati in piatti che incantano per la loro semplicità e la loro eleganza.

I piatti di pesce sono il cuore della cucina amalfitana

Il pesce è senza dubbio il re della cucina del Ristorante Bellavista, che dedica grande attenzione alla selezione dei migliori prodotti locali. Ogni piatto di pesce racconta la freschezza del mare della Costiera, con ricette che rispettano le tradizioni culinarie locali, ma che non temono di sperimentare con accostamenti originali. I ravioli alle vongole o gli spaghetti alla crema di zucchine. E ancora il risotto alla pescatora, preparato con i frutti di mare freschissimi della zona, è un classico che non delude mai. La delicatezza del pesce si sposa perfettamente con i profumi del mare, esaltati dalla cottura sapiente e dall'uso di ingredienti di qualità superiore. Non mancano piatti come il branzino al forno con patate e limone, un secondo piatto semplice ma ricco di sapore, che sa come esaltare i gusti genuini della tradizione mediterranea.

La cucina del ristorante è anche un omaggio alla varietà del pescato locale, con proposte che vanno dal totano alla griglia alla frittura di pesce mista, che riesce a mantenere un equilibrio perfetto tra croccantezza e morbidezza. Ogni piatto viene accompagnato da un’attenta selezione di vini locali, che valorizzano il sapore del mare e amplificano l’esperienza gastronomica.

Dolci della tradizione

Non solo pesce. Il Ristorante Bellavista è anche un luogo in cui i dolci rivestono un ruolo di assoluto protagonista. La tradizione dolciaria della Costiera Amalfitana è ricca e variegata, e i dessert dell’hotel sono un omaggio a queste antiche ricette. Tra i più amati dai clienti c’è la delizia al limone, un dolce tipico della Costiera, che unisce la freschezza del limone sfusato di Amalfi con la delicatezza della panna, offrendo un equilibrio perfetto tra acidità e dolcezza. Ogni morso è un’esplosione di freschezza che riporta immediatamente alla mente le sensazioni di una passeggiata tra i limoneti della zona.

Altro dolce simbolo della tradizione locale è la sfogliatella con ripieno di ricotta, un dessert che, nella sua versione più genuina, regala una croccantezza perfetta fuori e una morbidezza che si scioglie in bocca. Ma non finisce qui: la torta di frutta e anche la torta caprese, ricca di mandorle e cioccolato, è una delle specialità da non perdere per concludere un pasto con un tocco di dolcezza e nostalgia.

Un’esperienza unica per ogni ospite

Soggiornare all’Hotel Bonadies non significa semplicemente passare una notte a Ravello, ma vivere un’esperienza che va oltre le aspettative. L’atmosfera accogliente, il calore della famiglia Bonadies e l’ospitalità che si respira in ogni angolo fanno di questo luogo una meta ideale per chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza.

Inoltre, gli ospiti dell'hotel possono godere di uno sconto esclusivo del 10% sul menù à la carte del Ristorante Bellavista, un ulteriore motivo per scegliere questo angolo di paradiso per il proprio soggiorno.

Rifugio di storia, bellezza e gusto

L’Hotel Bonadies è un rifugio che racconta una storia fatta di passione, tradizione e accoglienza. Ogni angolo dell’hotel, dalla terrazza panoramica al Ristorante Bellavista, è pensato per offrire un’esperienza che unisce eleganza, comfort e calore familiare. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, permettendo di assaporare la bellezza della Costiera Amalfitana e la genuinità di un’ospitalità che ha radici profonde nel cuore della famiglia Bonadies. Se cercate un rifugio dove sentirvi a casa, lontano da casa, l’Hotel Bonadies è la destinazione ideale.

