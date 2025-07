Ravello riparte dal dialogo: un dibattito pubblico online per il futuro dell’Auditorium Niemeyer

Per la prima volta nella sua storia, Ravello prova a reinventare il confronto civico attraverso il digitale. Il movimento “Prima Ravello”, nato con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo sui temi dello sviluppo locale, ha lanciato un dibattito pubblico interamente online. Al centro della discussione, uno dei nodi più delicati e simbolici della città: il futuro dell’Auditorium Oscar Niemeyer. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’iniziativa è un vero esperimento di partecipazione allargata che vuole coinvolgere cittadini, imprese, associazioni e chiunque abbia a cuore il destino di Ravello.

Le tre fasi di un percorso partecipativo

Il dibattito si articola in tre momenti chiave, a partire dalla Relazione introduttiva pubblicata il 2 luglio 2025 sulla pagina Facebook ufficiale di Prima Ravello. Questo documento raccoglie una prima analisi e propone spunti per un confronto aperto.

Fino al 31 luglio, chiunque desideri contribuire può inviare un proprio intervento scritto all'indirizzo email primaravello@libero.it. Unico requisito: i contributi devono essere firmati da persone fisiche o giuridiche chiaramente identificabili, per garantire trasparenza e serietà.

A chiusura del periodo di raccolta, sarà redatta una Relazione finale che riassumerà le opinioni pervenute e costituirà la posizione ufficiale del movimento sul tema.

L’Auditorium Oscar Niemeyer: un simbolo in cerca di riscatto

L’Auditorium Oscar Niemeyer, inaugurato nel 2010, è l’unica infrastruttura pubblica realizzata a Ravello a seguito di un complesso processo di pianificazione strategica. Il progetto nacque all’inizio degli anni 2000 come uno dei pilastri di un Distretto Turistico di Alta Qualità, frutto di uno sforzo corale tra amministrazioni locali, cittadini, imprenditori e istituzioni regionali.

Nonostante questo, la struttura non ha mai realmente decollato come polo culturale ed economico. Gli anni successivi all’inaugurazione hanno visto un progressivo declino, con una gestione frammentata e talvolta improvvisata. La recente scadenza della convenzione tra il Comune di Ravello e la Fondazione Ravello è solo l’ultimo atto di una vicenda complessa.

Una riflessione collettiva per guardare al 2050

“Serve una visione ampia e condivisa, capace di restituire all’Auditorium la funzione per cui è nato: diventare cuore pulsante di un sistema turistico e culturale di alta qualità”, dichiarano da Prima Ravello.

Il movimento sottolinea che l’iniziativa non è contro qualcuno, ma a favore di Ravello. Un invito alla cittadinanza a non limitarsi alle critiche sterili, ma a proporre idee, progetti e soluzioni. Un richiamo a quella “responsabilità sociale” che può trasformare la partecipazione in una risorsa concreta per la comunità.

Una nuova rotta per Ravello

Il dibattito pubblico non si fermerà alla sola questione dell'Auditorium. Il contesto richiede di ripensare in chiave strategica tutti i contenitori culturali e turistici della città. "Le trasformazioni globali e locali degli ultimi 25 anni impongono un cambio di paradigma", si legge nella relazione introduttiva. Dai mutamenti climatici all'intelligenza artificiale, passando per i cambiamenti socioeconomici, Ravello ha bisogno di una visione proiettata almeno al 2050.

Come partecipare

Chi desidera contribuire può inviare il proprio scritto entro il 31 luglio 2025 a primaravello@libero.it. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook di Prima Ravello.

“Partecipare è quasi un dovere”, conclude la nota del movimento. “Non per guardare indietro agli errori, ma per costruire insieme il futuro.”

