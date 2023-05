Ravenna, incendio in distilleria a Faenza: “Allontanatevi subito”

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre per spegnere l'incendio, divampato in una distilleria di Faenza. Sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona risulta coinvolta e le operazioni sono ancora in corso. Precauzionalmente è stata evacuata l’area circostante nel raggio di un chilometro dall'incendio, fanno sapere i vigili del fuoco ancora al lavoro sul posto. "Si allarga il perimetro di evacuazione" scrive il comune di Faenza in un post su Facebook. "Chiediamo a tutte le persone che si trovano in una delle vie in elenco, di allontanarsi immediatamente". Le zone interessate sono "via Biasola, via Boaria, via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Ramazzini, via Piero della Francesca, via Righi, via San Pier Laguna, via Spallanzani, via Valsalva, viale Risorgimento, via Ferlini e via Piani". "Le persone evacuate possono recarsi al Pala Cattani, allestito per l'accoglienza", sottolinea il Comune. Prosegue l'intervento di sessanta vigili del fuoco al lavoro con venti automezzi, tra cui un mezzo aeroportuale, per l'incendio in una distilleria a Faenza. Sono in corso le operazioni di spegnimento e squadre dei vigili del fuoco sono a protezione dei silos non coinvolti e delle altre strutture vicine. Arpa Emilia Romagna è sul posto per i rilievi ambientali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

