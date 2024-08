Raz Degan, dopo il successo all’Isola dei famosi ecco com’è diventato | Preparati a ricevere una sorpresa

Dimentica il concorrente che è stato primo finalista all’isola dei Famosi: oggi Raz Degan è cambiato completamente.

Ecco come è diventato l’ex naufrago che nel 2017 ha partecipato al seguitissimo celebrity survivor di Mediaset.

L’ex modello di origine israeliana si è trasformato del tutto. Scopri com’è adesso, prepararti a restare a bocca aperta.

Scopriamo che fine ha fatto Raz Degan, il personaggio diventato una vera e propria icona dopo il successo della dodicesima edizione del reality show di Canale 5.

Raz Degan, la drastica trasformazione dell’attore israeliano

Raz Degan è un personaggio noto al pubblico italiano sin dai tempi in cui ha esordito, negli anni duemila, nel mondo dello spettacolo nostrano, affermandosi come attore di grande successo. Dopo una brillante carriera nel mondo della moda, l’attore israeliano ha cominciato a posare anche per brand italiani e ha partecipato al film Squillo, diretto da Carlo Vanzina, successivamente è stato anche nel casto di Sorellina, il principe del sogno di Lamberto Bava, e in quello di Le ragazze di piazza di Spagna, di José Maria Sanchez, diventando sempre più popolare. Il suo nome è balzato gli onori della cronaca per la storia d’amore con la showgirl Paola Barale e da quel momento in poi non ha mai smesso di essere sotto i riflettori.

Raz Degan infatti, ha partecipato a Ballando con le stelle e nel 2017 è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi nel 2017. La sua è stata una vittoria schiacciante: con l89 per cento dei voti ha vinto la dodicesima edizione del celebrity survivor. Ma che fine ha fatto dopo quel successo? Scopriamolo.

Com’è diventato dopo il successo all’Isola dei famosi

Contemporaneamente al successo dell’Isola dei Famosi 2017, Raz Degan ha pubblicato il documentario da lui diretto “the last shaman”, che narra la storia di u ragazzo depresso, che affronta un viaggio guaritore all’interno della foresta amazzonica. Successivamente alla vittoria del celebrity survivor di Mediaset, Raz Degan è tornato a impegnarsi nella recitazione, e ha recitato in un episodio della fiction Le indagini di Lolita Lobosco nel 2021. Dopo ha preso parte al film Sotto il sole di Amalfi, diretto da Martina Pastori e alla pellicola Era ora di Alessandro Oronadio nel 2023.

Raz Degan, che ha appena compiuto 56 anni, continua a essere il sex symbol che negli anni 2000 ha conquistato il pubblico italiano. Intanto, oltre che la sua carriera, anche la sua vita privata è andata avanti e, dimenticata la storica storia d’amore con Paola Barale, che si è conclusa definitivamente nel 2015, l’attore israeliano ha incontrato di nuovo la gioia dell’amore, grazie alla donna americana appassionata di viaggi che gli ha rubato il cuore. Il suo nome è Cindy Stuart, e oggi continuano la loro storia d’amore, che, per il momento, sembra andare a gonfie vele.