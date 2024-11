Razze di cani: ecco qual è la più longeva, secondo uno studio

Secondo un recente studio del Royal Veterinary College inglese, la speranza di vita di un cane alla nascita può variare notevolmente in base alla razza. La ricerca, condotta attraverso il progetto VetCompass™, ha esaminato i dati di oltre 30.000 cani di 18 razze diverse, inclusi i meticci, analizzando i decessi avvenuti tra il 2016 e il 2020 nel Regno Unito.

L’aspettativa media di vita per i cani risulta essere di 11,41 anni per le femmine e 11,07 anni per i maschi, con una tendenza a vivere più a lungo per i cani sterilizzati rispetto a quelli non castrati.

La razza più longeva

Il Jack Russell Terrier si conferma tra i più longevi, con un’aspettativa di vita alla nascita di 12,72 anni, seguito dal Yorkshire Terrier con 12,54 anni. Di contro, i cani brachicefali – ovvero quelli con il muso schiacciato – mostrano una vita media inferiore rispetto alle altre razze, soprattutto a causa delle problematiche respiratorie e cardiache legate alla loro conformazione.

Il Bulldog francese, per esempio, è in testa alla lista dei cani con la minore aspettativa di vita, con soli 4,53 anni, seguito dal Bulldog inglese (7,39 anni) e dal Carlino (7,65 anni). Anche altre razze brachicefale, come l’American Bulldog (7,79 anni) e il Chihuahua (7,91 anni), hanno un’aspettativa di vita inferiore alla media.

Tabella delle aspettative di vita alla nascita delle principali razze canine:

Jack Russell Terrier: 12,72 anni

Yorkshire Terrier: 12,54 anni

Border Collie: 12,10 anni

Springer Spaniel: 11,92 anni

Meticcio: 11,82 anni

Labrador Retriever: 11,77 anni

Staffordshire Bull Terrier: 11,33 anni

Cocker Spaniel: 11,31 anni

Shih-tzu: 11,05 anni

Cavalier King Charles Spaniel: 10,45 anni

Pastore Tedesco: 10,16 anni

Boxer: 10,04 anni

Beagle: 9,85 anni

Husky: 9,53 anni

Chihuahua: 7,91 anni

American Bulldog: 7,79 anni

Carlino: 7,65 anni

Bulldog Inglese: 7,39 anni

Bulldog Francese: 4,53 anni

Secondo lo studio, quindi, le condizioni genetiche e sanitarie legate alla selezione delle razze influiscono pesantemente sulla durata media della vita. Prima di scegliere una razza brachicefala, è bene considerare i problemi di salute che potrebbe incontrare. Come sottolineato dagli autori, “bisognerebbe pensare a che vita possono condurre, tra fatica a respirare, problemi cardiaci e di circolazione.”