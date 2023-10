Razzi su Israele, Trump attacca Biden

(Adnkronos) – L'ex presidente americano Donald Trump condanna l'attacco di Hamas a Israele come "una vergogna", ma ne approfitta per attaccare il suo successore Joe Biden. "Purtroppo, i soldi dei contribuenti americani hanno contribuito a finanziare questi attacchi" con molti che dicono "vengano dall'amministrazione Biden", ha detto Trump, apparentemente dando la colpa degli attacchi alla politica di Biden verso l'Iran, nota Times of Israel. "Abbiamo portato così tanta pace in Medio oriente con gli Accordi di Abramo, solo per vedere Biden distruggerli più rapidamente di quanto si pensasse fosse possibile", ha aggiunto Trump, che è in corsa per ottenere la nomination repubblicana alle presidenziali 2024. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata