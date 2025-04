RC Auto: le formule che sembrano vantaggiose ma che spesso non si capiscono

Parlando di assicurazione auto, molte persone si limitano a confrontare il prezzo, spesso scegliendo formule e tariffe da costi e formule “allettanti”, ma di cui non è molto chiaro il funzionamento. Eppure, dietro alcune diciture apparentemente innocue o perfino rassicuranti, si nascondono formule che andrebbero capite bene prima di firmare.

Alcune di queste possono effettivamente rappresentare un’opportunità di risparmio o di tutela, ma solo se si conosce davvero come funzionano. Altre, invece, rischiano di diventare un boomerang in caso di incidente.

Prima di stipulare una polizza, poi, per evitare brutte sorprese, conviene sempre dare uno sguardo alle proposte di assicurazione online auto , confrontando i prezzi, le modalità di pagamento e i servizi inclusi. Vediamo quindi cosa è importante sapere per scegliere bene.

Il risarcimento diretto conviene?

Una delle formule più diffuse è quella del “risarcimento diretto”. In teoria, sembra una soluzione ideale: in caso di sinistro, non si deve inseguire l’assicurazione dell’altra persona coinvolta, ma ci si rivolge direttamente alla propria compagnia, che poi si farà rimborsare. È veloce, comodo, rassicurante, ma non sempre applicabile.

Perché funzioni, infatti, entrambi i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, assicurati con compagnie aderenti alla convenzione (quella nota come CARD), e deve esserci un urto tra due soli veicoli.

Se uno di questi criteri manca, la pratica passa al “risarcimento ordinario” e i tempi, oltre alle complicazioni, possono allungarsi parecchio.

Il bonus protetto

Altra voce che spesso attira l’attenzione è quella che promette di “non aumentare la classe in caso di primo incidente”. È la cosiddetta clausola del bonus protetto, presentata come un paracadute per chi guida con prudenza ma sa che l’imprevisto può sempre capitare. In effetti, con questa opzione si evita il malus alla prima colpa.

Ma c’è un dettaglio che pochi sanno: molte compagnie, pur mantenendo la classe universale (CU), registrano internamente il sinistro, influenzando il prezzo dell’anno successivo. Il cliente non perde la classe, ma questo non esclude che il premio venga aumentato.

Inoltre questa tutela non è automatica: va inserita esplicitamente nel contratto e ha un costo.

Pagare il premio RC auto a rate

A causa dell’aumento generale dei prezzi, la rateizzazione del premio è diventata prassi diffusissima, soprattutto quando la polizza supera i 500-600 euro. Solo che se, talvolta, la rateizzazione avviene tramite una società finanziaria esterna, il che comporta interessi che possono portare il TAEG complessivo ben oltre il 10%.

Il risultato può essere un premio apparentemente accessibile che alla fine costa molto più di quanto si pensava.

Massimali e franchigie

Ci sono poi due aspetti tecnici che meriterebbero più attenzione: massimali e franchigie.

I massimali indicano la copertura massima garantita dall’assicurazione in caso di danno. Per legge, non possono scendere sotto una certa soglia , ma nulla vieta di aumentarli – con un leggero sovrapprezzo – per garantirsi maggiore tranquillità, specialmente se si guida spesso o in aree molto trafficate.

Le franchigie, invece, rappresentano la quota di danno che resta a carico dell’assicurato. Alcune polizze hanno franchigie anche elevate, che abbassano il premio annuale, ma che in caso di incidente possono trasformarsi in costi inaspettati. E poi c’è anche lo scoperto, un’altra formula simile, che prevede che l’assicurato si faccia carico di una percentuale del danno. Anche qui, la chiarezza è tutto.

La facilità, quindi, con cui si consultano le polizze online e la ricchezza di opzioni possono trasformarsi in vantaggi solo per i consumatori informati. Capire cosa si sta pagando, o a cosa si sta eventualmente rinunciando, è ciò che permette di individuare una polizza adatta e conveniente.

Chi vuole davvero tutelarsi è bene dedichi un po’ di tempo e impegno in più nella lettura delle clausole. Perché dietro ogni offerta, c’è una scelta da fare, e quella giusta per sé potrebbe non essere quella più economica.

