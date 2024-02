Re Carlo di buon umore nella prima uscita dopo l’intervento

(Adnkronos) – Un re Carlo raggiante e di buon umore ha salutato il pubblico mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale, dopo il ricovero per l'intervento alla prostata. Il sovrano, accompagnato da Camilla, scrive il Daily Mail, è apparso in forma perfetta, quando ha salutato una ventina di persone riunite fuori dalla tenuta nel Norfolk, deluse quando hanno scoperto che i cancelli fuori dalla chiesa erano chiusi e che non era consentito al pubblico di raggiungere l'area dove di solito è permesso di fermarsi, dovendo così restare a una distanza di 150 metri. Carlo e la regina sono stati accolti fuori dalla chiesa dal rettore di Sandringham, il reverendo canonico Paul Williams, che ha stretto calorosamente la mano di Carlo e gli ha dato una stretta rassicurante sul braccio. Il rettore ha scambiato qualche parola con il re – ha riferito il tabloid britannico – e Carlo ha risposto con un sorriso, dando l'impressione che tutto andasse bene. Dopo la funzione, la coppia reale è stata accompagnata fuori dalla chiesa dal rettore e dal suo assistente. Il re e la regina hanno scambiato qualche parola con i due sacerdoti prima di tornare a Sandringham House per il pranzo. Prima di varcare il cancello, Carlo ha ammirato i bucaneve che spuntavano dal terreno della tenuta. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

