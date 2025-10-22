Re Carlo e Camilla in visita a Roma: le strade chiuse e i divieti di sosta

Roma si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza internazionale: la visita di Stato del re Carlo III e della regina Camilla. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I Reali inglesi Carlo e Camilla in visita a Roma

La coppia reale sarà nella città eterna il 22 e 23 ottobre per una serie di incontri istituzionali e religiosi che avranno luogo principalmente in Vaticano e in altre zone simboliche della capitale.

Con l'arrivo dei reali britannici, le autorità italiane hanno predisposto un piano di sicurezza dettagliato che include divieti di sosta e modifiche alla viabilità in diversi punti nevralgici della città. La residenza ufficiale dei reali durante il soggiorno sarà Villa Wolkonsky, dimora dell'ambasciatore britannico situata in via Ludovico di Savoia.

Dettagli sul traffico urbano

Per garantire la massima sicurezza durante la permanenza della coppia reale, sono state introdotte restrizioni temporanee al traffico. In particolare, dalla mezzanotte del 22 ottobre fino al termine degli eventi il giorno successivo, saranno effettuati sgomberi veicolari in aree specifiche per evitare congestioni e facilitare gli spostamenti dei cortei ufficiali.

Programma degli incontri ufficiali

Il programma prevede che giovedì 23 ottobre Carlo III e Camilla incontrino Papa Leone XIV nel corso di una visita ufficiale in Vaticano. Sempre nella giornata del 23 ottobre, sono previste visite alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura e al Pontificio Collegio Beda. Queste tappe richiedono ulteriori misure di sicurezza con transenne e servizi dedicati per gestire i flussi dei visitatori.

Piano viabilità per la visita di Carlo e Camilla: strade chiuse e divieti di sosta

In occasione della visita di Stato dei reali d’Inghilterra, Carlo e Camilla, Roma Capitale e la Polizia Locale hanno predisposto un piano straordinario di viabilità e sicurezza. I sovrani alloggeranno a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico in via Ludovico di Savoia, e per garantire ordine e fluidità del traffico sono state decise chiusure e restrizioni in diverse zone della città.

Dalle 8 di mercoledì 22 ottobre e fino a cessate esigenze di giovedì 23 scatteranno divieti di sosta e limitazioni al traffico in:

via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis),

via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano),

via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto).

A partire invece dalla mezzanotte di giovedì 23 ottobre, sarà previsto lo sgombero totale dei veicoli su:

viale di San Paolo, tra Lungotevere San Paolo e via Federico Baldelli (compresa l’area di parcheggio centrale),

via della Conciliazione, via Paolo VI e piazza del Santo Uffizio, fino a cessate esigenze.

Le aree maggiormente interessate dai provvedimenti saranno i quartieri San Giovanni, San Paolo e la zona del Vaticano, dove saranno operative pattuglie dedicate della Polizia Locale per gestire la circolazione e garantire la sicurezza durante i movimenti ufficiali della delegazione reale.

Possibili disagi per i romani

La presenza dei reali inglesi rappresenta un’opportunità unica per rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito ma comporta anche disagi per i cittadini romani. Si prevedono infatti rallentamenti e cambiamenti nei percorsi quotidiani, soprattutto nelle zone adiacenti agli eventi principali.

Consigli ai cittadini

I residenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali riguardo deviazioni stradali o chiusure temporanee. È consigliabile utilizzare mezzi pubblici alternativi laddove possibile per evitare inconvenienti dovuti ai blocchi stradali previsti durante l’intero periodo della visita reale.