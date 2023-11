Re Carlo e il ‘gemello’ di pan di Spagna: ecco la torta a grandezza naturale

(Adnkronos) –

Re Carlo III è la star di Cake International, la competizione per cake designer che si tiene questo weekend a Birmingham con migliaia di visitatori. Ritratto a grandezza naturale, il 're Carlo- torta', fatto di pan di Spagna, appare esattamente come all'incoronazione, con tanto di mantello d'ermellino, corona tempestata di gemme, globo e scettro. La parte più difficile sono stati gli occhi, ha spiegato alla Bbc, la cake artist gallese Emma Jayne. Sopra l'impasto è stato steso uno strato di gelatina e poi gli occhi 'da mangiare' sono stati messi per un giorno in una friggitrice ad aria impostata sul tasto disidratazione, per creare uno sguardo vivo. "Il dettaglio della vivezza è molto importante per me, specie se parliamo del re", ha sottolineato Jayne. La testa, con i tratti di Carlo riprodotti fedelmente anche nelle rughe, è stata realizzata con Rice Krispies, marshmallow e cioccolata. L'intero corpo di 'Sua maestà mangiabile' è stato ricoperto con 60 kg di pasta di zucchero e dipinto con colori edibili. Unica cosa non digeribile sono le gemme della corona, lo scettro e il globo, realizzate con i kit di cristalli dei segni zodiacali, che si trovano comunente in vendita a poco, anche su internet. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata