Re Carlo e la previsione dell’asparagomante: “Abdicherà”

(Adnkronos) – Altro che sostenitore della stagionalità a tavola. La ragione per la quale, la scorsa settimana al pranzo di Versailles, re Carlo III d'Inghilterra avrebbe rinunciato agli asparagi potrebbe invece essere legata a motivi molto più personali e scaramantici, piuttosto che ambientalistici, ovvero a quante stagioni il re rimarrebbe sovrano del Regno Unito. Ma cosa c'entra – direte voi – la pianta erbacea con la permanenza del sovrano sul trono britannico? La risposta l'ha fornita Jemima Packington, l'unica indovina al mondo a usare gli asparagi per predire il futuro, secondo cui la stagione di Carlo come regnante non andrà oltre il 2024. L''asparagomante' inglese, già famosa per aver predetto, pochi mesi prima che avvenisse, la morte della regina Elisabetta, così come quella del principe Filippo, ma anche la Brexit, nonché le dimissioni della premier Theresa May e l'allontanamento di Meghan dalla famiglia reale, ritiene infatti che Carlo abdicherà e passerà la corona al principe William l'anno prossimo. Come lo sa? Semplicissimo, dal suo punto di vista: basta osservare e, ovviamente, saper leggere, come sono posizionati gli asparagi dopo essere stati lanciati su un tavolo. Ma le previsioni della Packington non riguardano soltanto Carlo, ma includono anche un altro membro della famiglia reale: una sua controversa 'intuizione' vuole infatti che sia la principessa Anna, e non la contessa di Wessex Sophie, a diventare duchessa di Edimburgo. Ma non finisce qui: per l'unica asparagomante al mondo farà ben presto ritorno a Downing Street, per un secondo mandato, niente poco di meno che l'ex premier Boris Johnson.

