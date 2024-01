Real Madrid vince Supercoppa, Barcellona battuto 4-1

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte il Barcellona per 4-1 e conquista la Supercoppa di Spagna oggi 14 gennaio 2024. Nella finale giocata a Riad, i blancos trionfano con la tripletta di Vinicius e il gol di Rodrygo. Vinicius apre le marcature al 7' e raddoppia al 10', consentendo alla squadra allenata da Ancelotti di ipotecare il successo già in avvio. Il Barcellona prova a rientrare in partita con la rete di Lewandowski al 33', ma prima dell'intervallo il Real cala il tris: ancora Vinicius, stavolta su rigore, fa centro al 39'. Nella ripresa arriva il poker con la marcatura di Rodrygo al 64'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

