Reddito di base, questa è l’ultima trovata dello Stato | Lo possono avere quasi tutti, da qui fai richiesta immediata

Sono già tanti i cittadini che hanno chiesto il reddito di base, non restare indietro proprio tu e chiedi il reddito di base.

Se ottieni questo bonus dello Stato, puoi dormire sonni tranquilli, è il nuovo reddito di base.

Potrai dare fondo al salvadanaio, perché avrai un contributo statale che ti permetterà di far fronte alle spese più alte.

Se fai parte della lista dei beneficiari non dovrai più spendere tutti i tuoi risparmi per le cure e l’assistenza. Verifica se sei tra i fortunati.

Scopri subito come ottenere anche tu il reddito di base e dì finalmente addio a sacrifici e rinunce.

Reddito di base, come chiedere e ottenere il contributo garantito dal Governo

Negli anni scorso il Governo italiano ha adottato una serie di misure a sostegno del reddito, tra cui bonus agevolazioni fiscali e sgravi contributivi. Lo scopo delle indennità e dei contributi è stato da sempre quello di garantire a determinate fasce della popolazione che vive nel Bel Paese un supporto concreto di natura economica o fiscale.

In ottemperanza al cosiddetto ddl anziani, reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale n°76 del 2023, lo Stato ha introdotto la cosiddetta Prestazione Universale, nota anche come Reddito di Base. Solo alcuni cittadini potranno contare sulla misura statale. Duque ora scopri se sei tra questi, a chi sarà garantita e quali sono i requisiti anagrafici e reddituali previsti.

Chi potrà beneficiare della misura statale

Come si legge su www.ispacnr.it, ci si potrà avvalere del reddito di base per far fonte a costi legati alle cure e all’assistenza sanitaria domiciliare. Dunque il contributo servirà soprattutto a chi si trova a dover pagare badanti, o servizi sanitari erogati di cliniche private. Purtroppo la Prestazione Universale però non potrà essere garantita a tutti. I beneficiari della misura saranno solo i cittadini più anziani e con bisogni assistenziali gravissimi.

Nello specifico è notizia certa che ha compiuto 80 anni potrà fare richiesta per ottenere il beneficio, a patto di avere un’attestazione ISEE pari o inferiore a 6.000 euro e di essere residente sul territorio nazionale. La Prestazione Universale sarà di 850 euro mensili, ai quali si potranno aggiungere anche gli 551,76 euro dell’assegno di accompagnamento, per un totale di circa 1.401,76 euro al mese. I pagamenti però, per essere certi di beneficiare del Reddito di base, dovranno necessariamente essere tracciabili e utilizzati esclusivamente per le spese legate all’assistenza dell’anziano beneficiario. Per ottenere la Prestazione Universale è sufficiente collegarsi al portale web ufficiale dell’INPS e accreditarsi con le proprie credenziali digitali. ll link da visitare è www.serviziweb2.inps.it.