Reddito di cittadinanza, Schlein: “Meloni ha reso poveri più poveri con un sms”

"Forse Giorgia Meloni vuole passare alla storia come la prima premier della storia che ha reso i poveri più poveri con un sms". Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla Camera, riferendosi alla stretta del governo sul reddito di cittadinanza. Poi, parlando del Pnrr e replicando al ministro Fitto: "Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d'ufficio come quella di oggi ma come previsto una discussione e un voto preventivo delle Camera. Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi". "Per portare in porto i progetti del Pnnr noi ci siamo, prendete atto delle difficoltà che avete, noi siamo interessati per una missione che appartiene al Paese, tifiamo Italia e Europa. Vogliamo metterci alla stanga, come dice il presidente Mattarella. Voi mettetevi in ascolto con umiltà, lavoriamo insieme e evitiamo i tagli per non perdere una occasione storica e irripetibile per il Paese", ha aggiunto. "Ci state rubando il futuro", ha affermato quindi, elencando i progetti che salteranno nella replica al ministro Fitto sull'attuazione del Pnnr. "E' ipocrita scaricare le colpe sui progetti al palo per vostra responsabilità", ha detto la segretaria del Pd. "Ci sono due diverse Meloni, una che fa i video per un grande piano sul dissesto idrogeologico e l'altra che guida un governo che taglia risorse destinate a questo scopo. Chi volete prendere in giro?", ha detto ancora. "Siamo preoccupati per il Paese, qualcuno spera nel fallimento del Pnnr per una battuta d'arresto dell'Europa. Rischiate un danno incalcolabile al Paese", ha continuato sottolineando: "Non ce ne facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto se permette al collega Fitto di tagliare i fondi proprio per l'adattamento all'emergenza climatica".

