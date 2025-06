Referendum, quorum lontano: nella prima giornata di voto nel Lazio affluenza del 23,71%

L’affluenza ai referendum su lavoro e cittadinanza, in corso tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, si conferma contenuta. Tuttavia, il Lazio, e in particolare Roma, mostrano numeri leggermente superiori alla media nazionale, segno di una partecipazione più attenta, seppur non massiccia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Referendum, i dati di domenica

Alle 23 di domenica, il dato ufficiale rilevato nella regione è stato del 23,71%, un valore che sfiora la soglia psicologica del 25% e che mantiene il Lazio al di sopra del 22,73% registrato su scala nazionale. A Roma il dato è leggermente migliore, con un 25,63%, mentre il resto delle province resta più indietro: Rieti al 20,19%, Frosinone al 19,15%, Viterbo al 18,61% e Latina al 17,42%. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il clima estivo e il primo fine settimana post-scolastico hanno influito sull’affluenza ai seggi, spingendo molti residenti verso spiagge e piscine anziché verso le urne. I numeri rilevati nel corso della giornata di domenica lo confermano: solo 7,84% dei votanti alle ore 12, poi un parziale recupero fino al 16,97% alle 19. A Roma, i dati erano leggermente più confortanti: 8,59% e 18,47% rispettivamente alle stesse fasce orarie. Un possibile “effetto rientro” serale potrebbe aver contribuito al parziale incremento serale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Referendum, i quesiti in ballo

Con le urne ancora aperte fino alle 15 di oggi, c’è ancora margine per un incremento dell’affluenza. Tuttavia, resta in salita la corsa al quorum, necessario per rendere validi i risultati del referendum. Si ricordi che cinque i referendum sottoposti agli elettori, concentrati su due grandi temi: diritti sul lavoro e concessione della cittadinanza italiana. Questi, nel dettaglio: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tutele crescenti e licenziamenti illegittimi : proposta di abrogazione della disciplina introdotta dal Jobs Act;

: proposta di abrogazione della disciplina introdotta dal Jobs Act; Licenziamenti nelle piccole imprese : proposta di abrogazione parziale delle norme attuali;

: proposta di abrogazione parziale delle norme attuali; Contratti a termine : referendum per abrogare parzialmente le norme che regolano la durata e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato;

: referendum per abrogare parzialmente le norme che regolano la durata e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato; Responsabilità solidale negli appalti : proposta per abrogare la norma che esclude il committente da responsabilità per infortuni nei subappalti;

: proposta per abrogare la norma che esclude il committente da responsabilità per infortuni nei subappalti; Cittadinanza agli stranieri: riduzione da 10 a 5 anni del periodo di residenza richiesto per richiedere la cittadinanza italiana.

Per favorire la partecipazione degli elettori con disabilità, il Comune di Roma ha attivato un servizio di trasporto gratuito con mezzi attrezzati, operativo anche oggi fino alla chiusura dei seggi. Il servizio può essere richiesto contattando la Polizia Locale ai numeri 06/67692540 o 06/67692541.

© Riproduzione riservata