Reflusso acido, hai sempre bevuto queste 3 BEVANDE dannose | Ti rovini lo stomaco se non ti fermi subito, mettile via già da ora

Se soffri di reflusso acido, ti conviene evitare queste tre bevande dannose. Peggiorano la situazione e ti rovinano lo stomaca.

Il reflusso acido, conosciuto anche come reflusso gastroesofageo è uno dei disturbi più diffusi e comuni che colpisce tantissime persone.

I sintomi associati a questa malattia sono la sensazione dolorosa di bruciore alla gola o al torace che comunemente la gente chiama bruciore di stomaco.

In alcuni casi, possono esserci anche altri sintomi quali ad esempio vomito, alito cattivo, erosione dei denti e un sapore amaro o aspro nella parte posteriore della bocca.

In molti, notano un peggioramento del reflusso acido durante la notte. Questo può accadere quando ci si sdraia dopo un pasto abbondante andando a favorire così il reflusso acido. Tuttavia, rimedi casalinghi e consigli su cosa conviene evitare possono aiutare a ridurre o prevenire il reflusso acido e il bruciore di stomaco.

Alcuni consigli se soffri di reflusso

Un primo accorgimento che può contrastare la comparsa del reflusso acido è quello di non mangiare a tarda notte. Alcuni studi hanno dimostrato che mangiare pasti più vicini al momento di andare a dormire provoca un aumento dei sintomi di questo disturbo.

Inoltre, un altro studio svolto su persone con reflusso ha dimostrato come i partecipanti avevano maggiori probabilità di manifestare una ricomparsa dei sintomi se mangiavano meno di 3 ore prima di andare a dormire.

Se soffri di reflusso evita queste tre domande

L’alimentazione per chi soffre di reflusso acido assume un ruolo fondamentale. Un approccio corretto ad alcune norme alimentari può riuscire davvero a combattere questo disturbo. Non è un caso infatti, che molte persone riferiscono come certi alimenti specifici peggiorino il reflusso acido e il conseguente bruciore di stomaco. A tal proposito il Dott. Adrian Sznajder sulla sua pagina Instagram bosswe.it ha consigliato di evitare di assumere tre bevande.

Nello specifico, la prima sarebbe proprio il latte intero. Questo, contiene un alto contenuto di grassi che rallenta lo svuotamento dello stomaco aumentano il rischio di reflusso. Al secondo posto inserisce le bevande gassate. I gas e la carbonazione aumentano la pressione nello stomaco peggiorando i sintomi del reflusso. Terza bevanda da evitare sono le energy drink. Contenenti caffeina hanno un ph basso che potrebbe aggravare il reflusso.In generale, bere molto caffè non è consigliabile per chi ha problemi di reflusso. In ogni caso, le persone con reflusso acido possono trarre beneficio dal tenere un diario alimentare, in grado di aiutarli a identificare i singoli alimenti che scatenano i sintomi.