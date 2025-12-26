Regali di Natale riciclati, 28 milioni di italiani scelgono il “regifting”: risparmio da 3,7 miliardi

Il maglione con la taglia errata, un panettone duplicato, un cofanetto beauty già visto: anche nel Natale 2025 il “regifting” non è più un’abitudine marginale ma un comportamento diffuso, con effetti economici misurabili. Secondo il Centro Studi di Confcooperative, in Italia sono circa 28 milioni le persone pronte a rimettere in circolo i doni ricevuti, generando un risparmio complessivo stimato in 3,7 miliardi di euro, in aumento di 300 milioni sul 2024 e di 400 milioni rispetto al Natale pre-pandemia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Regali di Natale riciclati: i numeri di Confcooperative e il peso sociale del fenomeno

Il dato più rilevante non è solo la dimensione economica, ma la platea: poco meno di un italiano su due sceglie il riciclo dei regali. È un balzo netto se si guarda a dieci anni fa: nel 2016 Confcooperative stimava 18 milioni di persone coinvolte in questa pratica.

In questo quadro, il regifting diventa una lente per leggere cambiamenti sociali: consumi più selettivi, famiglie attente al bilancio, e una cultura della “seconda vita” che prova a conciliare necessità e sensibilità ambientale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Regali di Natale riciclati e caro-vita: risparmio come risposta a incertezza e precarietà

Confcooperative collega l’aumento del regifting a un contesto economico che spinge al contenimento della spesa: inflazione percepita, prezzi alti e timori sul futuro. La stessa ricerca richiama un paradosso: le tredicesime crescono (da 45,7 miliardi nel 2022 a 52,5 miliardi nel 2025), ma il potere d’acquisto resta sotto pressione, e la ricerca del risparmio diventa una postura diffusa.

Dentro questa fotografia pesa anche un indicatore strutturale: in Italia le persone in povertà sono circa 10 milioni, elemento che rende il tema dei consumi natalizi meno “leggero” di quanto appaia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Regali di Natale riciclati: come cambia la filiera, dal cassetto alle piattaforme digitali

Le modalità con cui i doni tornano in circolo raccontano un’Italia pragmatica. La quota più ampia conserva i pacchi non graditi in casa, in attesa dell’occasione giusta: il “cassetto del regifting” diventa una piccola riserva domestica. Accanto a questa abitudine si consolida la trasformazione digitale: una parte rilevante rimette in vendita gli oggetti su marketplace e social.

Qui si innesta il dato dell’indagine Ipsos Doxa per eBay (novembre 2025): il 76% di chi rivende si affida a piattaforme digitali; il 38% considera la scelta sostenibile, il 34% la giudica pratica.

Infine resta il canale tradizionale del cambio: negozi fisici e catene che convertono il regalo in buoni o in un acquisto alternativo, con una logica “di servizio” che prova a trattenere clientela e valore.

Regali di Natale riciclati: quali prodotti finiscono più spesso nel regifting

La classifica dei beni rimessi in circolo è coerente con l’economia delle feste. In testa ci sono gli alimentari, che coprono circa metà dei casi: vini e spumanti, salumi e formaggi, dolci tipici, miele e confetture, fino ad amari e grappe. Subito dopo compaiono accessori e cosmetici (sciarpe, guanti, cappelli, calze, pelletteria, make-up) e poi libri e agende; seguono i giocattoli.

Il punto politico-sociale, oggi, è la lettura complessiva: il regifting segnala un consumo meno lineare e più “circolare”, ma segnala anche un Paese che, pur con tredicesime più alte, continua a difendere ogni euro e a riusare ciò che non convince.