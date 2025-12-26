Regali di Natale riciclati, 28 milioni di italiani scelgono il “regifting”: risparmio da 3,7 miliardi

Il maglione con la taglia errata, un panettone duplicato, un cofanetto beauty già visto: anche nel Natale 2025 il “regifting” non è più un’abitudine marginale ma un comportamento diffuso, con effetti economici misurabili. Secondo il Centro Studi di Confcooperative, in Italia sono circa 28 milioni le persone pronte a rimettere in circolo i doni ricevuti, generando un risparmio complessivo stimato in 3,7 miliardi di euro, in aumento di 300 milioni sul 2024 e di 400 milioni rispetto al Natale pre-pandemia.
Regali di Natale riciclati: i numeri di Confcooperative e il peso sociale del fenomeno
Il dato più rilevante non è solo la dimensione economica, ma la platea: poco meno di un italiano su due sceglie il riciclo dei regali. È un balzo netto se si guarda a dieci anni fa: nel 2016 Confcooperative stimava 18 milioni di persone coinvolte in questa pratica.
In questo quadro, il regifting diventa una lente per leggere cambiamenti sociali: consumi più selettivi, famiglie attente al bilancio, e una cultura della “seconda vita” che prova a conciliare necessità e sensibilità ambientale.
Regali di Natale riciclati e caro-vita: risparmio come risposta a incertezza e precarietà
Confcooperative collega l’aumento del regifting a un contesto economico che spinge al contenimento della spesa: inflazione percepita, prezzi alti e timori sul futuro. La stessa ricerca richiama un paradosso: le tredicesime crescono (da 45,7 miliardi nel 2022 a 52,5 miliardi nel 2025), ma il potere d’acquisto resta sotto pressione, e la ricerca del risparmio diventa una postura diffusa.
Dentro questa fotografia pesa anche un indicatore strutturale: in Italia le persone in povertà sono circa 10 milioni, elemento che rende il tema dei consumi natalizi meno “leggero” di quanto appaia.
Regali di Natale riciclati: come cambia la filiera, dal cassetto alle piattaforme digitali
Le modalità con cui i doni tornano in circolo raccontano un’Italia pragmatica. La quota più ampia conserva i pacchi non graditi in casa, in attesa dell’occasione giusta: il “cassetto del regifting” diventa una piccola riserva domestica. Accanto a questa abitudine si consolida la trasformazione digitale: una parte rilevante rimette in vendita gli oggetti su marketplace e social.
Qui si innesta il dato dell’indagine Ipsos Doxa per eBay (novembre 2025): il 76% di chi rivende si affida a piattaforme digitali; il 38% considera la scelta sostenibile, il 34% la giudica pratica.
Infine resta il canale tradizionale del cambio: negozi fisici e catene che convertono il regalo in buoni o in un acquisto alternativo, con una logica “di servizio” che prova a trattenere clientela e valore.
Regali di Natale riciclati: quali prodotti finiscono più spesso nel regifting
La classifica dei beni rimessi in circolo è coerente con l’economia delle feste. In testa ci sono gli alimentari, che coprono circa metà dei casi: vini e spumanti, salumi e formaggi, dolci tipici, miele e confetture, fino ad amari e grappe. Subito dopo compaiono accessori e cosmetici (sciarpe, guanti, cappelli, calze, pelletteria, make-up) e poi libri e agende; seguono i giocattoli.
Il punto politico-sociale, oggi, è la lettura complessiva: il regifting segnala un consumo meno lineare e più “circolare”, ma segnala anche un Paese che, pur con tredicesime più alte, continua a difendere ogni euro e a riusare ciò che non convince.