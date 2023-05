Reggio Calabria, vento a 100 Km all’ora: uomo muore travolto da un albero

(Adnkronos) – Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo essere stato colpito da un grande albero caduto in via San Giuseppe zona Sbarre Inferiori per le forti raffiche di vento che in città hanno superato la velocità di 100 km orari. Sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

