Regione. Carceri, stanziati 70mila euro per migliorare gli istituti penitenziari del Lazio

La Giunta regionale del Lazio guidata da Francesco Rocca ha approvato un nuovo intervento mirato al miglioramento delle condizioni carcerarie negli istituti penitenziari del territorio.

Su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, è stato varato uno schema di Protocollo di Intesa che coinvolge Regione, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato regionale Lazio, Abruzzo e Molise, Centro per la Giustizia Minorile e Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il documento consente di destinare 70mila euro a interventi strutturali negli istituti del Lazio, con l’obiettivo dichiarato di migliorare le condizioni di vita delle persone detenute e di rendere più funzionali gli spazi dedicati alle attività all’aperto e ai colloqui con i familiari.

Carceri, 70mila euro negli istituti penitenziari del Lazio

Il provvedimento approvato dalla Giunta Rocca interviene su due direttrici principali: il sistema penale minorile e gli istituti penitenziari per adulti. La scelta di agire su entrambi i fronti conferma la volontà di affrontare in modo organico il tema delle condizioni detentive nel Lazio, dando un segnale di attenzione sia ai giovani ristretti sia a chi si trova in carcere da adulto.

I 70mila euro stanziati vengono infatti ripartiti in modo mirato, con una quota destinata all'Istituto penale minorile di Casal del Marmo e una quota più consistente affidata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che potrà intervenire su due o più istituti regionali.

Non si tratta di risorse ingenti sul piano del bilancio generale, ma di un tassello inserito in una programmazione più ampia che, secondo quanto sottolinea l’assessore Regimenti, per il solo 2025 ha superato i 500mila euro di fondi destinati a progetti collegati al miglioramento della condizione detentiva e al reinserimento sociale delle persone detenute.

Carceri Lazio, fondi per Casal del Marmo e per gli istituti per adulti

Nel dettaglio, il Protocollo di Intesa prevede che 20mila euro siano destinati all’Istituto penale minorile di Casal del Marmo. Le risorse serviranno per ristrutturare e arredare le aree esterne dedicate alla permanenza dei ragazzi ristretti, con l’intento di rendere questi spazi più dignitosi, vivibili e maggiormente adatti alle attività educative e ricreative.

Un intervento che si inserisce nella logica di un carcere minorile che non deve limitarsi alla custodia, ma deve proporre percorsi di crescita, responsabilizzazione e recupero.

Gli altri 50mila euro sono invece indirizzati al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e saranno utilizzati per allestire postazioni destinate ai colloqui con i familiari e/o per la ristrutturazione e l’arredo delle aree esterne dedicate alla permanenza all’aria aperta dei detenuti in due o più istituti del Lazio.

Il dettaglio degli istituti interessati sarà definito in base alle esigenze più urgenti, tenendo conto delle condizioni strutturali e delle segnalazioni provenienti dai territori e dal Garante regionale.

Carceri Lazio, spazi esterni e colloqui familiari al centro degli interventi

La scelta di concentrare l’intervento sugli spazi esterni e sulle aree dedicate ai colloqui con i familiari non è casuale. Gli spazi all’aperto, se adeguatamente attrezzati, possono diventare luoghi di socialità controllata, attività sportive e momenti di decompressione che incidono in modo diretto sul benessere psicofisico delle persone ristrette.

Allo stesso modo, le postazioni per i colloqui con i familiari sono fondamentali per mantenere legami affettivi e relazioni di supporto, elementi spesso decisivi nei percorsi di reinserimento sociale. Rendere questi ambienti più accoglienti, funzionali e rispettosi della dignità della persona significa intervenire su uno degli aspetti più delicati della vita in carcere.

L’investimento regionale va quindi letto non solo come manutenzione, ma come azione che prova a coniugare sicurezza, ordine interno e attenzione alla dimensione umana della pena.

Carceri Lazio, Regimenti: “La dignità non si sospende con la perdita della libertà”

Commentando la delibera, l'assessore Luisa Regimenti ha ricordato che con questo stanziamento vengono completati gli interventi per l'anno 2025 riferiti alle sue deleghe, con un impegno complessivo di oltre 500mila euro per iniziative legate al miglioramento della condizione detentiva e ai percorsi di reinserimento sociale dei detenuti.

“Migliorare la condizione detentiva significa affermare, concretamente, che la dignità umana non si sospende con la perdita della libertà”, ha sottolineato Regimenti. L’assessore ha ribadito che le carceri non dovrebbero essere solo luoghi di mera punizione, ma contesti nei quali la persona, pur responsabile dei propri errori, possa intravedere una possibilità di cambiamento e di rinascita.

Un’impostazione che chiama in causa non solo la Regione, ma anche il Ministero della Giustizia, il DAP, gli operatori penitenziari e il mondo del volontariato che opera negli istituti, e che la Giunta Rocca definisce “battaglia di civiltà” sulla quale mantenere un impegno costante.

Carceri Lazio, il ruolo del Protocollo e della rete istituzionale

Il Protocollo di Intesa approvato non è solo un atto formale, ma definisce un quadro di collaborazione stabile fra diversi livelli istituzionali. Regione Lazio, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato regionale, Centro per la Giustizia Minorile e Garante regionale dei detenuti lavoreranno in modo coordinato per individuare le priorità, monitorare l’utilizzo delle risorse e valutare l’impatto degli interventi.

La presenza del Garante garantisce un raccordo continuo con le segnalazioni che arrivano direttamente dagli istituti, dalle persone detenute e dai loro familiari, mentre il coinvolgimento del Centro per la Giustizia Minorile aiuta a mantenere alta l’attenzione su una fascia particolarmente fragile come quella dei minori.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a condizioni detentive più rispettose dei diritti fondamentali, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e con gli standard indicati dalle istituzioni europee, senza tralasciare le esigenze di sicurezza e il lavoro quotidiano del personale penitenziario.