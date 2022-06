Regione Lazio, Cinema: 70 milioni per le coproduzioni internazionali

La Regione Lazio ha presentato questa mattina a Roma, presso WEGIL, il nuovo bando “Lazio Cinema International” e il piano delle attività a supporto del cinema e dell’audiovisivo. Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli; la Responsabile dell’Ufficio Cinema – ABC Regione Lazio, Giovanna Pugliese.

“In questi anni abbiamo dimostrato con i fatti di credere nel cinema come parte fondamentale della nostra cultura e identità e come elemento indispensabile per la vita del nostro territorio. Nonostante il brusco stop dovuto alla pandemia e ora anche alla guerra in Ucraina, sappiamo che il nostro cinema, il cinema italiano, è vivo ed è pronto ad affrontare nuove sfide, anche a livello internazionale. Come Regione dal 2013 abbiamo investito oltre 150 milioni di euro a sostegno del mondo del cinema e dell’audiovisivo, diventando punto di riferimento per un settore in costante crescita e con enormi potenzialità. E anche in questa fase di difficoltà, stiamo continuando a sostenere il comparto e le imprese, confermandoci come la Regione che investe di più: quasi 30 milioni di euro. Inoltre, abbiamo costituito un “Ufficio cinema”, con la doppia missione di essere punto di riferimento e armonizzare, seguendo un’unica strategia, tutte le diverse azioni che riguardano il settore. Vogliamo esserci dal momento in cui nasce l’idea di un film fino a quando il film arriva nelle sale. E infine il cinema rappresenta uno dei target di investimento della programmazione europea 2021/2027. Tra gli investimenti già previsti, c’è quello importantissimo di Lazio Cinema International con 70 milioni di euro nei prossimi 7 anni, oltre al nuovo Bando cinema da 9 milioni di euro che stiamo per presentare. Insomma, il Lazio c’è e vuole dare spettacolo”, così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Con “Lazio Cinema International”, misura gestita da Lazio Innova, dal 2016 la Regione ha stanziato, con i fondi europei POR FESR, 60,6 milioni di euro su sette Bandi.

I numeri straordinari ottenuti da questo programma rappresentano il grande impegno della Regione Lazio verso il settore cinema e audiovisivo: 154 le opere finanziate, realizzate da 220 imprese di produzione in rappresentanza di 33 paesi esteri. Ben 322 i premi che le pellicole finanziate hanno ricevuto in prestigiosi festival nazionali e internazionali e 411 le nomination.

Nell’edizione 2022 del “David di Donatello” sono stati 28 i film in concorso cofinanziati da “Lazio Cinema International”, 8 dei quali ammessi in finale, 28 le nomination e 9 le statuette vinte.

Anche nella nuova Programmazione la Regione Lazio sostiene questa misura: sono 70 i milioni complessivi stanziati fino al 2027.

Per il 2022 sono 10 i milioni divisi in due finestre da 5 milioni ciascuna.

Il bando finanzia PMI, singole o in aggregazione, già iscritte al Registro delle Imprese o a un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione europea, che siano produttori indipendenti in ambito di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

Obiettivo di “Lazio Cinema International” è sostenere gli investimenti in Coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, la distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che diano maggiore visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio.

Il Contributo è a fondo perduto, commisurato alle spese ritenute ammissibili, che i beneficiari hanno sostenuto per realizzare l’opera coprodotta.

La prima finestra partirà a breve e tutte le informazioni saranno disponibili su lazioeuropa.it.

Le produzioni straniere hanno molto apprezzato questa opportunità offerta dal Lazio, portando registi attori e troupe internazionali nel nostro territorio.

Un esempio è il film “Love Wedding Repeat”, titolo che in Italia non dice molto. Prodotto dalla nostra Notorious Pictures insieme alla londinese Tempo Productions, è stato girato completamente nella splendida e ricercata Villa Parisi di Monteporzio Catone e ha ottenuto un clamoroso successo nell’aprile dello scorso anno.

Un altro grande spot per il fascino suggestivo di Roma è il recentissimo “The italian recipe”, coproduzione con Cina e Germania che unisce Europa e Oriente in una sorta di “Vacanze romane” del XXI secolo. Il film, distribuito da HY Media su 9.000 schermi in Cina, nasce dalla sceneggiatura originale dello scrittore e regista Alberto Simone “La Ricetta Italiana”, adattata per il mercato cinese dalla giovane e talentuosa regista Zuxin Hou; coprodotto dalla Orisa Film di Cristiano Bortone e da Dauphine Film Company di Alberto Simone e Roberta Manfredi, in partnership con Kaixin Mahua (Fun Age Pictures), una tra le più importanti Comedy House cinesi, con WD Pictures e con la tedesca Lightburst Pictures.

Due esempi di come distribuzione internazionale e promozione turistica all’estero facciano dell’investimento pubblico sul cinema uno strumento molto utile e redditizio.

Ma soprattutto nei più importanti Festival Internazionali tra cui Cannes, Berlino, Venezia e Roma sono sempre stati presenti i film finanziati da Lazio Cinema International con molti premi e importanti riconoscimenti.

Il Lazio è, dunque, la terra di cinema e audiovisivo: leader in Italia per produzione, numero di imprese e di addetti ed è la seconda regione europea per investimenti a favore del settore.

Tra le vari azioni di sostegno, nella strategia di comunicazione unitaria per rafforzare l’immagine e mettere a sistema tutte le strutture della Regione che si dedicano al cinema, è stato presentato oggi il nuovo sito lazioterradicinema.it: “hub on line” e punto unico di accesso per avere informazioni e conoscere le attività, le location e i protagonisti del mondo del cinema e dell’audiovisivo. “In questi anni, grazie all’impegno del Presidente Zingaretti, la Regione Lazio ha fatto tanto per il cinema e l’audiovisivo. Oggi – dichiara Giovanna Pugliese, responsabile della struttura Cinema del Presidente – la nostra sfida è di mettere a sistema tutte le realtà regionali per rafforzare il settore e renderlo sempre più competitivo. Su questa spinta nasce lazioterradicinema.it, hub on lineche vuole essere punto di riferimento, di raccordo e di racconto per il mondo del cinema. Il sito rispecchia la nostra idea di cinema con uno sguardo particolare al rafforzamento economico del settore e alla formazione delle giovani generazioni.”