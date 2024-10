La Regione Lazio ha reso pubblico il bando Salgo – Sostegno rafforzativo all’attivazione e all’accesso nel mercato del lavoro per i giovani del Lazio per una buona occupazione

Cinque milioni di euro per agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione. La Regione Lazio ha reso pubblico il bando Salgo – Sostegno rafforzativo all’attivazione e all’accesso nel mercato del lavoro per i giovani del Lazio per una buona occupazione, destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni.

L’assessore al Lavoro, alla scuola, alla formazione, alla ricerca e al merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, ha dichiarato: “L’avviso è frutto di un lungo lavoro di confronto con le parti datoriali e sociali e comporta un concreto cambio di passo rispetto al passato“. Schiboni ha inoltre sottolineato: “Per la prima volta, infatti, le aziende saranno parte attiva sin dalle prime fasi del progetto, che prevede una formazione mirata, studiata in base alle effettive esigenze delle imprese, e un tirocinio retribuito con 800 euro al mese per i giovani coinvolti. Un processo virtuoso che favorisce l’allineamento tra l’offerta formativa e la domanda del mercato del lavoro, colmando il gap esistente“.

Bonus alle imprese che assumono

Il bando prevede anche un bonus assunzionale destinato alle imprese che assumeranno i tirocinanti al termine del percorso, con l’importo che sarà stabilito in base all’effettivo fabbisogno rilevato.

I destinatari dell’intervento sono giovani residenti o domiciliati nella regione Lazio, disoccupati e non impegnati in percorsi di istruzione scolastica, universitaria o in corsi di formazione. Sono inclusi anche coloro che possiedono un regolare permesso di soggiorno e i soggetti iscritti al collocamento mirato.

Come partecipare

Le proposte progettuali potranno essere inviate dalle 9:30 di martedì 15 ottobre fino alle 17:00 di mercoledì 30 aprile 2025. Il bando è finanziato con il programma FSE+ (Fondo sociale europeo plus) 2021-2027.

Schiboni ha concluso: “Si tratta di una misura a cui teniamo particolarmente perché può contribuire in modo concreto e fattivo a migliorare l’accesso al mondo del lavoro per i giovani e per le persone più fragili. È un atto concreto che dimostra l’attenzione costante e continuativa della Regione Lazio, in linea con il programma del presidente Rocca, verso le politiche attive per il lavoro e l’occupazione“.