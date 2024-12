Regione Lazio, approvato il Programma Triennale per i Giovani: oltre 4 milioni per il loro futuro

La Regione Lazio ha approvato un importante Programma Triennale per i Giovani con un finanziamento complessivo di 4.430.643 euro, volto a supportare la crescita personale, culturale e professionale delle nuove generazioni. La proposta, avanzata dall’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Simona Baldassarre, è stata accolta dalla Giunta regionale presieduta dal governatore Francesco Rocca.

Programma Triennale dei Giovani, i focus

L’obiettivo del piano è ambizioso: rendere i giovani protagonisti del proprio futuro. Attraverso il sostegno alla creatività, all’autoimprenditorialità e alla partecipazione attiva nella vita civile, sociale e politica, il programma punta a fornire ai giovani nuove opportunità di aggregazione, formazione e accesso al mondo del lavoro.

Il Piano triennale si articola in 5 grandi iniziative e azioni mirate a favorire l’inclusione sociale, la creatività e la valorizzazione del talento giovanile.

1. Avviso Pubblico “Giovani Insieme”

Obiettivo : Creazione e potenziamento di Centri di Aggregazione Giovanile ;

: Creazione e potenziamento di ; Descrizione : Attraverso questo bando, le associazioni, gli enti locali e le organizzazioni giovanili potranno accedere ai fondi necessari per costituire nuovi centri o rafforzare quelli già esistenti. Questi spazi saranno destinati ai giovani come luoghi di ritrovo, creatività e scambio culturale;

: Attraverso questo bando, le associazioni, gli enti locali e le organizzazioni giovanili potranno accedere ai fondi necessari per costituire nuovi centri o rafforzare quelli già esistenti. Questi spazi saranno destinati ai giovani come luoghi di ritrovo, creatività e scambio culturale; Impatto: I Centri di Aggregazione Giovanile diventeranno dei veri e propri hub culturali e sociali, dove i giovani potranno partecipare a laboratori, eventi formativi, attività ricreative e progetti di volontariato.

2. Avviso Pubblico “Giovani Idee”

Obiettivo : Finanziamento di progetti proposti da Associazioni Giovanili ;

: Finanziamento di progetti proposti da ; Descrizione : Questa misura è rivolta direttamente ai giovani, con la possibilità di presentare progetti innovativi legati a cultura, sport, arte e inclusione sociale. I fondi sosterranno iniziative giovanili che mirano a sviluppare nuove idee creative e sociali;

: Questa misura è rivolta direttamente ai giovani, con la possibilità di presentare legati a cultura, sport, arte e inclusione sociale. I fondi sosterranno iniziative giovanili che mirano a sviluppare nuove idee creative e sociali; Impatto: La Regione Lazio vuole stimolare la proattività e l’imprenditorialità giovanile, permettendo alle associazioni di creare percorsi che rispondano ai bisogni del territorio e che possano essere riproducibili e scalabili.

3. Carta Giovani Regione Lazio

Obiettivo : Fornire ai giovani accesso a sconti e agevolazioni nel settore culturale, artistico e ricreativo;

: Fornire ai giovani accesso a nel settore culturale, artistico e ricreativo; Descrizione : La nuova Carta Giovani Lazio sarà uno strumento che permetterà ai giovani di accedere a una serie di sconti su consumi culturali, eventi, biglietti per cinema, teatri, musei e altre attività educative e ricreative;

: La nuova sarà uno strumento che permetterà ai giovani di accedere a una serie di sconti su consumi culturali, eventi, biglietti per cinema, teatri, musei e altre attività educative e ricreative; Impatto: L’iniziativa intende favorire la partecipazione attiva alla cultura, riducendo le barriere economiche che limitano l’accesso ai contenuti culturali. La promozione di questi consumi aiuterà anche a stimolare la domanda culturale, con un conseguente impatto positivo sull’economia della conoscenza.

4. Lazio Sound e Orchestra Giovanile del Lazio

Obiettivo : Valorizzare i talenti musicali giovanili attraverso concorsi, festival ed eventi dedicati;

: Valorizzare i attraverso concorsi, festival ed eventi dedicati; Descrizione : Lazio Sound è un’iniziativa consolidata che promuove giovani artisti emergenti nel panorama musicale locale e nazionale. Il progetto prevede la creazione di un percorso formativo e di visibilità per le giovani band e musicisti del Lazio. A questa azione si aggiunge la creazione di una Orchestra Giovanile del Lazio , che offrirà ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi e formarsi in un contesto orchestrale professionale;

: Lazio Sound è un’iniziativa consolidata che promuove giovani artisti emergenti nel panorama musicale locale e nazionale. Il progetto prevede la creazione di un percorso formativo e di visibilità per le giovani band e musicisti del Lazio. A questa azione si aggiunge la creazione di una , che offrirà ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi e formarsi in un contesto orchestrale professionale; Impatto: La Regione Lazio si impegna a fornire ai giovani musicisti spazi di visibilità, formazione e crescita professionale, contribuendo alla creazione di un ponte tra il mondo della formazione musicale e quello del lavoro artistico.

5. Promozione dei Giovani Talenti dei Licei Artistici e degli Istituti d’Arte del Lazio

Obiettivo : Valorizzare il talento degli studenti delle scuole d’arte e dei licei artistici del Lazio;

: Valorizzare il talento degli studenti delle scuole d’arte e dei licei artistici del Lazio; Descrizione : Questo intervento prevede il coinvolgimento dei giovani artisti nella creazione di progetti culturali e artistici, come la realizzazione di opere d’arte pubblica, mostre e partecipazioni a festival culturali;

: Questo intervento prevede il coinvolgimento dei giovani artisti nella creazione di progetti culturali e artistici, come la realizzazione di opere d’arte pubblica, mostre e partecipazioni a festival culturali; Impatto: L’arte diventa uno strumento di espressione sociale e culturale, con la possibilità per i giovani artisti di ottenere visibilità e di entrare in contatto con il mondo professionale del design, dell’arte contemporanea e delle industrie creative.

Baldassarre: “Cultura, sport e arte hanno un ruolo chiave nella vita dei giovani”

L’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Servizio Civile, Simona Baldassarre, ha spiegato con entusiasmo l’importanza di questo piano triennale, evidenziando il ruolo chiave della cultura, dello sport e dell’arte nella vita dei giovani: “con questo Piano, contiamo di favorire la crescita piena e consapevole dei giovani, la partecipazione attiva e propositiva alla vita civile, sociale e politica, la realizzazione del proprio talento, attraverso progetti di autoimprenditorialità e nuove forme di creatività”,

Ha poi aggiunto: “i consumi culturali e l’uso del tempo libero da parte dei giovani sono fondamentali per sprigionare il loro potenziale e per sostenere l’economia della conoscenza”. L’assessore ha sottolineato l’importanza di aumentare l’accessibilità e la visibilità del patrimonio culturale e paesaggistico della regione, soprattutto nei piccoli comuni e nei borghi delle aree interne, con l’obiettivo di rafforzare non solo l’attrattività turistica ma anche l’offerta culturale per i residenti.

Il Piano per i Giovani della Regione Lazio mira, quindi, a:

Promuovere l’inclusione sociale attraverso la partecipazione giovanile attiva;

attraverso la partecipazione giovanile attiva; Stimolare la creatività e il talento nelle arti, nella musica e nella cultura;

nelle arti, nella musica e nella cultura; Fornire opportunità di accesso alla cultura con la Carta Giovani;

con la Carta Giovani; Aumentare la visibilità del talento giovanile tramite l’accesso ai progetti “Lazio Sound” e “Orchestra Giovanile”;

tramite l’accesso ai progetti “Lazio Sound” e “Orchestra Giovanile”; Rendere i giovani protagonisti del cambiamento grazie ai centri di aggregazione e agli spazi culturali dedicati.