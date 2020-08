Regione Lazio: I ragazzi contagiati ricoverati dimostrano che i rischi ci sono

Regione Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato commenta i casi di contagio che hanno coinvolto dei giovani in vacanza. “Non mi sorprende affatto – afferma D’Amato – che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il COVID-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. L’Aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c’è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l’esperienza del ricovero ospedaliero. Non bisogna abbassare la guardia”.

D’Amato: i test negli aeroporti romani è un servizio al Paese

“I dati di questi giorni ci confermano che l’attività messa in atto presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino serve l’intero Paese. Finora dei test effettuati ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, il 47% è relativo a residenti nel Lazio mentre il 30% è relativo a residenti in altre regioni e il 23% è relativo a Paesi esteri. Le regioni con maggior prevalenza di passeggeri testati sono la Campania (24%), la Toscana (14%), l’Abruzzo (11%), la Lombardia (9%), L’Umbria (8%) e la Puglia (7%). L’unica regione finora che non ha avuto viaggiatori testati è la Valle D’Aosta, mentre oltre il 9% riguarda cittadini residenti in Lombardia”.

E giovedì 20 Agosto alle ore 10.00 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, partecipano all’avvio della campagna “Test scuola sicura”. L’evento si svolge presso la Casa della Salute di Torrenova, in via della Tenuta di Torrenova 138 a Roma.

