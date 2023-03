Regione Lazio, nominati anche i capigruppo di FI e Azione-Italia Viva

Pochi giorni fa la nomina degli assessori della giunta del presidente Francesco Rocca e la prima seduta del nuovo consiglio regionale, la maggior parte dei partiti rappresentati in aula aveva nominato i rispettivi capigruppo. Ma ad indicare i loro capigruppo mancavano ancora Forza Italia ed Azione-Italia Viva.

Capigruppo, i nomi di Forza Italia e Azione-Italia Viva

Così nelle ultime ore sono stati resi noti anche gli ultimi nomi dei capigruppo dei partiti presenti all’interno dell’assemblea regionale.

Per Forza Italia sarà Giorgio Simeoni. Simeoni è stato anche assessore e vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005 sotto la presidenza di Francesco Storace.

Per Azione-Italia Viva toccherà a Marietta Tidei, eletta insieme all’ex deputato Luciano Nobili. Figlia dell’ex sindaco di Civitavecchia Pietro, Marietta Tidei ha militato nelle fila del Pd, per poi confluire in Italia Viva.

Fratelli d’Italia e Pd

Per quanto riguarda i Capigruppo il partito più rappresentato in consiglio è quello di Fratelli d’Italia composto da 22 consiglieri e presieduto da Daniele Sabatini.

Subito dietro il Partito democratico, con 10 consiglieri e presieduto da Mario Ciarla. Il Movimento 5 Stelle, con 4 consiglieri, ha nominato capogruppo Roberta Della Casa. Orlando Tripodi è stato nominato capogruppo dalla Lega Salvini Premier. Luciano Crea è capogruppo per la Lista civica Francesco Rocca presidente.

© Riproduzione riservata