Regione Lazio, postazioni Autovelox fino al 9 Marzo 2025

La sicurezza stradale continua ad essere una priorità per le forze dell’ordine e per la Polizia di Stato, che ogni anno rinnovano il loro impegno nella prevenzione degli incidenti attraverso il controllo dei limiti di velocità. Come parte di questa attività, è stato pubblicato il nuovo calendario delle postazioni autovelox nella Regione Lazio, valido da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo 2025. L’obiettivo di questi controlli è ridurre i comportamenti imprudenti alla guida, come l’eccesso di velocità, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, soprattutto nelle ore di maggiore traffico e su strade a scorrimento veloce.

Calendario dei controlli fino a domenica 9 marzo

I controlli programmati riguardano diverse strade ad alta percorrenza della regione e si svolgeranno in giorni e orari variabili, proprio per evitare che gli automobilisti possano familiarizzare con le postazioni e abbassare la guardia. Questi i principali appuntamenti previsti nel calendario:

Lunedì 3 marzo 2025: Autovelox sulla Strada Statale SS / SS 148, in località Sabaudia (LT). La SS148, nota anche come Pontina, è una delle arterie più trafficate del Lazio, collegando diverse località della regione. Il controllo in questa zona mira a limitare i rischi derivanti dall’elevato numero di veicoli in transito.

Martedì 4 marzo 2025: Strada Provinciale SP / 277, Asse di Frosinone (FR). Questa strada provinciale è fondamentale per la connessione tra diverse aree della provincia di Frosinone e rappresenta un punto di passaggio per molti automobilisti. I controlli in questo tratto sono mirati a garantire una guida più sicura, specialmente in zone dove i limiti di velocità vengono spesso ignorati.

Giovedì 6 marzo 2025: Strada Statale SS / SS 675, in località Orte (VT). La SS675 collega Orte, in provincia di Viterbo, con importanti centri come Terni e Rieti. Essendo una strada ad alto scorrimento, il controllo della velocità diventa cruciale per prevenire incidenti gravi, che purtroppo sono frequenti in tratti dove la velocità viene eccessivamente superata.

Domenica 9 marzo 2025: Strada Statale SS / 4 Salaria, in località Rieti (RI). La Salaria è una delle principali vie di comunicazione tra Roma e il Centro Italia. Il tratto che attraversa la provincia di Rieti è spesso percorso a velocità elevata, soprattutto nei weekend, motivo per cui il controllo autovelox in questa zona risulta particolarmente importante.

Obiettivo della campagna di controllo della velocità

I controlli programmati non sono semplicemente una misura punitiva, ma hanno come obiettivo principale quello di educare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e di prevenire incidenti stradali. L’eccesso di velocità, infatti, è una delle principali cause di incidenti, in particolare su strade a scorrimento veloce e su tratti dove il traffico è intenso. Le postazioni autovelox, in questo senso, non solo sanzionano chi non rispetta i limiti, ma servono anche da deterrente, sensibilizzando gli automobilisti sull’importanza di una guida responsabile e attenta.

Le sanzioni per chi viene sorpreso a violare i limiti di velocità possono essere pesanti e comprendere multe salate e decurtazione di punti dalla patente, con possibili sospensioni in caso di infrazioni ripetute. Questi provvedimenti hanno lo scopo di ricordare agli utenti della strada che la velocità eccessiva non solo mette in pericolo la propria vita, ma anche quella degli altri.

Guidare responsabilmente

Con l’entrata in vigore di queste nuove postazioni autovelox, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno per una maggiore sicurezza stradale, invitando tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità. Oltre a tutelare la propria incolumità, guidare responsabilmente significa anche rispettare gli altri utenti della strada e contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

