Regioni, Rocca: “Fare squadra è fondamentale per raggiungere gli obiettivi”

"Fare squadra è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. È quanto emerge dal confronto tra presidenti e Istituzioni in questa seconda edizione del Festival delle Regioni. Il Lazio, poi, lo sta sperimentando con le grandi sfide di respiro internazionale come il Giubileo ed Expo2030. La nostra Regione è caratterizzata dalla Capitale che tende ad assorbire tutto. La mia Giunta intende dare attenzione al territorio e non lasciare indietro le piccole comunità: per questo serve programmare con tanti attori differenti. Le grandi occasioni internazionali devono stimolare il miglioramento delle infrastrutture e rilanciare l'economia. In questo gioca un ruolo chiave un diverso e innovativo approccio alla programmazione e alla collaborazione". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che sta partecipando, a Torino, alla seconda edizione del Festival delle Regioni.

