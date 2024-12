Relazioni insane, ora le eviti come la PESTE | Fai questo quiz e scopri come liberartene, il risultato non mente

Sei curioso di sapere se sei più predisposto per le relazioni sane o insane? Fai questo test e scopri subito il risultato!

Le relazioni amorose rappresentano un aspetto importante nella nostra vita e in generale possono essere definite come il modo in cui un individuo si definisce e riconosce nell’altro.

Secondo alcuni studi psicologi, il tipo di legame che dà vita alla relazione d’amore, spesso risiede nello stile di attaccamento che si è consolidato durante l’infanzia.

In particolare, seguendo la teoria dell’ attaccamento di Bowlby, si può ipotizzare che l’ amore e l’affinità di coppia nell’ età adulta, siano collegate a livello inconscio al sentimento provato da bambino per la madre.

Sulla base di tale teoria, il test psicologico odierno prova ad individuare lo stile di attaccamento e la predisposizione alla relazione di coppia di chi lo svolge.

Test Psicologico, mettiti alla prova e scopri a quale tipo di relazione sei predisposto

La scelta del partner ideale, secondo la psicoanalisi, andrebbe considerata prendendo come riferimento la relazione per con i nostri genitori. Intorno all’età di 5-6 anni, i bambini scelgono il genitore del sesso opposto come oggetto d’amore. Questa relazione sarà fondamentale per tutte le relazioni che avranno in futuro. Se il rapporto è stato positivo e soddisfacente, da adulti cercheranno qualcuno con caratteristiche simili. In caso contrario, si tenderà a ricreare la stessa relazione difficile o magari a voler trovare qualcuno caratterialmente opposto.

Ora passiamo al test in questione. Come riporta psicoadvisor.it, bisognerà osservare l’immagine posta in basso e scegliere una delle cinque figure rappresentata. Non occorre pensarci, basta fare la propria scelta d’istinto. La soluzione sarà nel paragrafo successivo. Una cosa da ricordare è che tale test seppur elaborato secondo un criterio statistico, ha un carattere di curiosità e intrattenimento e non possiede nessuna valenza diagnostica.

Risultati test psicologico

Se la tua scelta è ricaduta sulla figura 1, siete predisposti ad un rapporto distaccato. Ciò vuol dire che tendete a scegliere rapporti in cui non ci sia troppo coinvolgimento sentimentale e preferite esaltare la vostra indipendenza. Se invece la scelta è stata la figura 2, siete predisposti ad un rapporto sicuro. Quindi per voi sono molto importanti i rapporti intimi e non avete paura di mettervi in gioco. Proseguiamo con la figura 3, che vede un rapporto timoroso. Se avete scelto questa figura, probabilmente cercate di evitare le relazioni intime per paura di essere delusi, non credete abbastanza in voi stessi.

La figura 4, indica rapporto equilibrato. Nelle relazioni riuscite a dare valore sia a voi stessi che all’altra persona e riuscite con molta calma e pazienza ad evitare anche eventuali litigi. Figura 5, troviamo un rapporto complice. Vi piace essere in coppia e allo stesso tempo fare tutte le attività insieme, quindi uscire, vedere degli amici e mantenere i propri spazi di libertà. Infine, nell’ultima figura 6, troviamo un rapporto preoccupato. In questo tipo di relazione siete alla ricerca di continue attenzioni e sentite il bisogno di essere valorizzati dal partner che spesso viene idealizzato.