Renato Sanches per la Roma, calciomercato news

(Adnkronos) – La Roma pensa a Renato Sanches. Il 25enne centrocampista portoghese del Psg entra nel radar della società giallorossa, alla ricerca di un centrocampista per la rosa di José Mourinho. Sanches, che nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze e 2 gol con il club francese, diventa un’opzione per la Roma vista la concorrenza per arrivare a Davide Frattesi, perno del Sassuolo e pezzo pregiato del calciomercato 2023. Sul centrocampista emiliano, cresciuto proprio nel settore giovanile della Roma, sono accesi i riflettori di diverse big: Inter, Milan e Juve. —[email protected] (Web Info)

