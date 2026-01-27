Report e Amazon, l’inchiesta sui controlli nei magazzini riapre il dossier su lavoro e privacy

La puntata di Report andata in onda su Rai 3 domenica 25 gennaio ha riportato al centro del dibattito il rapporto fra Amazon e i lavoratori della sua rete logistica: un sistema che cresce, macina ordini record e, secondo l’inchiesta firmata da Emanuele Bellano, punta a spremere ogni minuto con metodi che sfiorano il dossieraggio, mettendo in tensione diritti, tutele e gestione dei dati.

Amazon sotto i riflettori di Report: come funzionano i sistemi di controllo del lavoro

Il cuore del racconto televisivo riguarda l’organizzazione del lavoro nei centri logistici, dove la prestazione è scandita da indicatori, obiettivi e misurazioni costanti. Report ha collegato questo impianto alla possibilità di un controllo molto spinto su ritmi, velocità, tempi di lavorazione e pause, sollevando una domanda che va oltre la singola azienda: fino a che punto la tecnologia usata per “fare efficienza” può diventare un controllo sulla persona?

Nella pagina ufficiale dell’inchiesta, la trasmissione ricorda che le stime citate parlano di un uso mensile del marketplace da parte di circa 38 milioni di persone in Italia e di una platea ampia che ha acquistato almeno una volta sulla piattaforma. Numeri che spiegano perché la logistica Amazon sia diventata un’infrastruttura di fatto, con migliaia di addetti chiamati a reggere la crescita di volumi e consegne.

Il caso “dossier” e le informazioni personali: cosa sostiene l’inchiesta, cosa replica Amazon

Uno dei passaggi più delicati riguarda l’ipotesi di “dossier” interni in formato Excel, aggiornati con cadenza periodica, con annotazioni su elementi personali dei dipendenti. Nelle risposte rese pubbliche e riprese anche da canali aziendali, Amazon nega che si tratti di dossier e parla di colloqui informali al rientro da assenze, finalizzati a individuare eventuali necessità di supporto operativo (cambi turno, mansioni, interventi ergonomici). L’azienda aggiunge di avere rafforzato protocolli e gestione degli accessi dopo la circolazione di un file avvenuta in passato per errore.

È il punto in cui il tema smette di essere solo sindacale e diventa anche di protezione dei dati: se la raccolta di informazioni è “necessaria” e proporzionata, se è tracciata e trasparente, se evita qualunque sconfinamento su dati sensibili, se le finalità restano coerenti con le norme.

Statuto dei lavoratori e software di produttività: il nodo delle autorizzazioni

Nel materiale collegato all’inchiesta viene citato l’uso di un software di gestione del lavoro (FCLM, Fulfillment Center Labor Management) che consentirebbe di associare dati operativi ai singoli lavoratori. Nella replica, Amazon definisce FCLM uno strumento essenziale per governare i flussi del magazzino e sostiene che i dati non possano essere usati a fini disciplinari. Inoltre afferma di aver avviato un dialogo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 2019 e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, in conformità con l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, oltre ad aver informato i dipendenti come previsto dalle regole su privacy e protezione dei dati.

Qui la questione diventa istituzionale: se le autorizzazioni e le informative siano adeguate, se il perimetro di utilizzo resti davvero operativo e non scivoli verso valutazioni individuali, se l'ecosistema digitale sia governato con controlli indipendenti.

Relazioni sindacali e “intelligence”: le accuse più pesanti e il tema delle verifiche

L’inchiesta porta anche un secondo livello, ancora più sensibile: l’ipotesi di attività di “intelligence” collegata a dinamiche sindacali, con riferimenti a infiltrazioni e raccolta di materiali audio-video durante riunioni. Su questo, nelle risposte pubblicate, Amazon afferma di non poter commentare nel merito senza elementi contestualizzati e dice di prendere sul serio ogni segnalazione, impegnandosi a svolgere verifiche se verranno forniti dati più precisi.

Il tema incrocia diritti costituzionali: libertà sindacale, diritto di sciopero, possibilità di organizzazione. Sono ambiti che, in un Paese come l'Italia, richiedono prudenza nelle affermazioni e rigore nelle prove, perché il danno reputazionale rischia di anticipare qualunque accertamento.

Il “risk management” e i rapporti con le forze dell’ordine: cosa emerge dalle risposte pubblicate

Nel documento diffuso con l'inchiesta si fa riferimento anche a una struttura interna indicata come TERA Team, legata al risk management. La replica aziendale descrive questa attività come monitoraggio di informazioni pubbliche (meteo, traffico, eventi con grande affluenza e altri fattori che possono incidere su sicurezza operativa e continuità del servizio) e parla di collaborazione con le forze dell'ordine per valutare rischi connessi a sicurezza e salute dei lavoratori, presentandola come prassi comune per realtà di grandi dimensioni.

È un terreno dove il confine conta: la sicurezza è un dovere, ma la trasparenza sui processi e l’assenza di scorciatoie diventano indispensabili quando si toccano anche rapporti industriali e conflitti sul lavoro.

I controlli chiesti a Ispettorato e Garante: perché l’inchiesta può avere conseguenze

La pagina ufficiale di Report, non a caso, chiude sottolineando che “rimane aperta” la questione dei controlli da parte delle autorità che tutelano i lavoratori, citando Ispettorato Nazionale del Lavoro e Garante per la protezione dei dati personali. È il passaggio più politico e, insieme, più concreto: il caso non si risolve con un botta e risposta mediatico, ma con verifiche, accesso a documenti, audit, eventuali prescrizioni o sanzioni, se emergessero irregolarità.

Nel frattempo, Amazon rivendica investimenti e numeri sull’occupazione in Italia, oltre a politiche retributive e di benefit, sostenendo di voler mantenere un dialogo aperto con rappresentanze sindacali e istituzioni. Il punto, ora, è capire se alle dichiarazioni corrispondano prassi coerenti, misurabili e controllabili anche dall’esterno.